В Башкирии открепительных удостоверений на выборах Президента России не будет — Госдума

Согласно документу, гражданин может быть включен в список избирателей, заблаговременно подав заявление по месту пребывания в порядке, установленном ЦИК. Закон устанавливает сроки, когда можно это сделать — не ранее чем за 45 дней до дня голосования и не позднее 14.00 субботы накануне выборов. Подать заявление можно будет только при наличии паспорта или временного удостоверения личности, если паспорт меняют.

Норма о голосовании по месту пребывания распространится и на региональные выборы и референдумы. Соответствующие поправки уже прошли первое чтение. Это позволит отказаться от практики досрочного голосования, к которому ранее было много претензий. При этом на выборы в Госдуму эта норма распространяться пока не будет.

В настоящее время на выборах в Госдуму и на президентских выборах досрочное голосование не допускается, а в регионах власти сами решают, организовать досрочное голосование для тех, кто не может явиться на участок по месту регистрации в день выборов, или использовать открепительные.

В законопроекте оговаривается, что региональные парламенты могут принять новый закон о старых правилах, то есть об использовании открепительных и (или) досрочного голосования. Однако зампред ЦИК Николай Булаев уже заявил, что ни в одном регионе, где 10 сентября пройдут выборы губернаторов и заксобраний, до начала кампании принять такой документ не успеют.

Это значит, что голосование без открепительных и без досрочки протестируют в единый день голосования в преддверии президентских выборов.