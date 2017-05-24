Начальник калининградского СК рассказал о своей зарплате

Генерал-лейтенант Виктор Леденев задекларировал доход за 2016 год в размере 7 млн 206 тысяч 379 рублей. В собственности Леденева также имеется 4 земельных участка (площадь самого большого из них 818 кв. м), жилой дом площадью 305 кв. м, квартира площадью 81,2 кв м и одно нежилое здание площадью 490 кв. м. Также у Леденева есть легковой автомобиль «Фольксваген Пассат».

Его супруга заработала 754 тысяч 606 рублей. В сведениях о недвижимости жена начальника регионального СК указала те же объекты, что и супруг (речь вероятно идет о долевой собственности). Также женщина владеет легковым автомобилем «Лексус GS 450H».

Два заместителя Виктора Леденева за 2016 год в сумме заработали 4 млн 392 тысячи 215 рублей.