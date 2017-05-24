Начальник калининградского СК рассказал о своей зарплате
Региональный Следственный комитет опубликовал сведения о доходах руководителя Виктора Леденева. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
Региональный Следственный комитет опубликовал сведения о доходах руководителя Виктора Леденева. Соответствующая информация размещена на сайте ведомства.
Его супруга заработала 754 тысяч 606 рублей. В сведениях о недвижимости жена начальника регионального СК указала те же объекты, что и супруг (речь вероятно идет о долевой собственности). Также женщина владеет легковым автомобилем «Лексус GS 450H».
Два заместителя Виктора Леденева за 2016 год в сумме заработали 4 млн 392 тысячи 215 рублей.