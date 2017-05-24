Семашко: Минск и Москва могут создать рынок газа только «на двоих»

Как ранее сообщалось, единый рынок газа в странах ЕАЭС должен быть создан к 2025 году.

Как ранее сообщалось, единый рынок газа в странах ЕАЭС должен быть создан к 2025 году.

В конце апреля Семашко сообщал, что к концу мая Москва и Минск выработают общие подходы по созданию такого рынка. Если эти подходы удастся согласовать, то в начале 2019 года Беларусь и РФ предложат их другим членам ЕАЭС.

«По газу промежуточный вариант мы подписали на 2017−2019 годы. Что касается создания единого рынка газа, мы вошли в новый цикл переговоров с российскими партнерами. Сейчас должны активизироваться эти переговоры», — заявил Семашко, выступая в среду на пленарном заседании Белорусского промышленного форума.

Он уточнил, что пока эти переговоры идут на уровне вице-премьеров двух стран.

Семашко добавил, что до 1 января 2018 года правительства должны подготовить соответствующие документы для рассмотрения и принятие. В то же время Семашко добавил, что «у нас время еще есть: до конца 2019 года мы можем эти вопросы решать».