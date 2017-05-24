Семашко: Минск и Москва могут создать рынок газа только «на двоих»
МИНСК, 24 мая — Sputnik. Беларусь и Россия вступили в новый цикл переговоров о создании единого рынка газа, заявил
МИНСК, 24 мая — Sputnik. Беларусь и Россия вступили в новый цикл переговоров о создании единого рынка газа, заявил
В конце апреля Семашко сообщал, что к концу мая Москва и Минск выработают общие подходы по созданию такого рынка. Если эти подходы удастся согласовать, то в начале 2019 года Беларусь и РФ предложат их другим членам ЕАЭС.
«По газу промежуточный вариант мы подписали на 2017−2019 годы. Что касается создания единого рынка газа, мы вошли в новый цикл переговоров с российскими партнерами. Сейчас должны активизироваться эти переговоры», — заявил Семашко, выступая в среду на пленарном заседании Белорусского промышленного форума.
Он уточнил, что пока эти переговоры идут на уровне
Семашко добавил, что до 1 января 2018 года правительства должны подготовить соответствующие документы для рассмотрения и принятие. В то же время Семашко добавил, что «у нас время еще есть: до конца 2019 года мы можем эти вопросы решать».
«Чтобы они посмотрели, готовы ли они на таких принципах формировать рынок. Более того, мы договорились с Россией, что если вдруг по
Он также отметил, что Беларусь и Россия до 2024 года урегулировали все вопросы по поставкам нефти.
«Отношения по нефти до 2024 года включительно у нас урегулированы — и по объемам, и по ценообразованию, с хорошими условиями для Беларуси. С другой стороны, мы ведем серьезную модернизацию наших НПЗ: Мозырский НПЗ реализует проект на 1,7 миллиардов долларов, Нафтан — на 1,4 миллиарда долларов», — сказал Семашко.
Он подчеркнул, что после завершения модернизации глубина переработки нефти на белорусских НПЗ достигнет 90−92%, что соответствует мировому уровню.