Объявлен срок начала президентской кампании в России

Сегодня Госдума приняла в третьем, окончательном, чтении пакет законов об отмене открепительных удостоверений на выборах. В него входит поправка, в соответствии с которой выборы могут быть перенесены на следующее воскресенье, если на неделе есть нерабочий праздничный день.

В 2018 г. выборы президента приходятся на неделю, на которую выпадает Международный женский день 8 марта, поэтому их переносят на воскресенье 18 марта, совпавшее с днем присоединения Крыма к России.

«Для нас чем позже [выборы], тем лучше», — говорила ранее председатель ЦИК Элла Памфилова. По ее словам, конец декабря и начало января — это «мертвый сезон»: время, которое фактически вычитается из избирательных кампаний.