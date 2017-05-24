Новосибирский горсовет просит область вернуть городу НДФЛ

Депутаты городского Совета Новосибирска обратились к губернатору Владимиру Городецкому и спикеру заксобрания Андрею Шимкиву с просьбой вернуть городу 10% отчислений от НДФЛ.

Депутаты предлагают повысить общие нормативы отчислений по НДФЛ, сообщает портал «Тайга.инфо».

«Принимая во внимание социальную и экономическую значимость вопроса, просим вас рассмотреть возможность увеличить единый норматив отчислений, установленный законом Новосибирской области, на 10%», — сказано в письме депутатов Городецкому и Шимкиву.

Тему слабого финансирования муниципалитетов и важность системного решения этого вопроса ранее мэр Новосибирска публично поднял на Красноярском экономическом форуме. Анатолий Локоть заявил, что у крупных городов практически отсутствует бюджет на развитие и одна из причин — распределение налогов.

Депутаты городского совета с мэром в этом вопросе солидарны, плачевное состояние бюджета Новосибирска, — больная тема для большинства, отмечает РБК.

«Я не знаю, как объяснить избирателям, почему не решаются многочисленные очень важные и нужные вопросы, — комментирует проблему член комиссий по бюджету, налоговой политике и по муниципальной собственности Горсовета депутат Наталья Пинус. — Позиция “у бюджета нет денег” какая-то не очень достойная. Нам, депутатом, надо беспокоиться не только о распределении бюджета, но и проявлять заботу о том, каким образом пополнять бюджет, чтобы его хватало на то, что нужно нашим избирателям». ​

Осенью 2014 года областные власти перераспределили в региональный бюджет 10% НДФЛ, собираемого в Новосибирске. Город лишился 3,5−4 млрд рублей.