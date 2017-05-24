Юрий Гриценко помещен под домашний арест на 2 месяца
Бывший
Бывший
Октябрьский районный суд Краснодара днем 24 мая арестовал на 2 месяца бывшего заместителя губернатора Краснодарского края Юрия Гриценко. Домашний арест Гриценко продолжится до 24 июля 2017 года.
Как сообщал «Югополис»,
Губернатор края Кондратьев, несмотря на расследование в отношении Гриценко, не спешил отстранять его от занимаемой должности. Почти 4 месяца Гриценко продолжал исполнять свои обязанности.
Как ранее сообщал «Югополис», расследование в отношении
Кроме того, бывший
30 января 2016 года в администрации Краснодарского края были проведены обыски в рамках уголовного дела, возбужденного по ст. 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями в коммерческой организации). 31 января стало известно, что Гриценко допрошен в рамках дела о хищении 200 млн руб. Эти деньги предназначались для строительства перинатального центра в Сочи, следствие проверяет информацию о том, что по указанию должностных лиц администрации края средства ГАУ «Краснодаркрайгосэкспертиза» были незаконно перечислены застройщику через счет КБ «Кубанский универсальный банк», у которого в октябре прошлого года была отозвана лицензия.
Юрий Гриценко был назначен
По итогам 2015 года Гриценко оказался самым богатым заместителем главы региона, такой же рекорд поставила и его супруга. Гриценко тогда заработал 16,9 млн рублей, его супруга — 5 млн руб.