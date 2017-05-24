Госсекретари вместо вице-министров: что изменится
Политолог Виктор Жук в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о реформе центрального публичного управления.
Политолог Виктор Жук в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о реформе центрального публичного управления.
После реформы центрального публичного управления, заявленной властями, должность
«Государственные секретари всегда должны быть вне политики, и их мандат должен быть долговременным, иначе теряется смысл института государственных секретарей. Они должны исполнять свои задачи вне зависимости от политической конъюнктуры», — заявил эксперт.