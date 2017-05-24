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14:50 (мск), источник: Sputnik.md

Госсекретари вместо вице-министров: что изменится

Политолог Виктор Жук в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассказал о реформе центрального публичного управления.

Источник: Sputnik.md

После реформы центрального публичного управления, заявленной властями, должность вице-министр будет ликвидирована, а количество госслужащих будет уменьшено на 20−30%. О том, каково будет молдавским министрам без заместителей и смогут ли их заменить госсекретари, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает замдиректора Института политических и юридических наук Академии наук Молдовы Виктор Жук.

«Государственные секретари всегда должны быть вне политики, и их мандат должен быть долговременным, иначе теряется смысл института государственных секретарей. Они должны исполнять свои задачи вне зависимости от политической конъюнктуры», — заявил эксперт.

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