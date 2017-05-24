Госсекретари вместо вице-министров: что изменится

После реформы центрального публичного управления, заявленной властями, должность вице-министр будет ликвидирована, а количество госслужащих будет уменьшено на 20−30%. О том, каково будет молдавским министрам без заместителей и смогут ли их заменить госсекретари, в эфире радиостудии Sputnik Молдова рассуждает замдиректора Института политических и юридических наук Академии наук Молдовы Виктор Жук.

«Государственные секретари всегда должны быть вне политики, и их мандат должен быть долговременным, иначе теряется смысл института государственных секретарей. Они должны исполнять свои задачи вне зависимости от политической конъюнктуры», — заявил эксперт.