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14:51 (мск), источник: Noi.md

Невероятный поворот: Пять партий пройдут в парламент в случае выборов

Представленные сегодня данные соцопроса показывают, что если бы парламентские выборы состоялись в ближайшее время, в парламент прошли бы ПСРМ, ПДС, ДПМ, платформа «DA» и ПКРМ, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

ПСРМ набрала бы 39% голосов, ПДС — 15%, ДПМ — 8%, платформа «DA» — 6%, ПКРМ — 6%. В то же время, 16% избирателей не пошли бы голосовать или не знали бы, кого выбрать. По мнению авторов исследования, в то время как электоральная поддержка ПСРМ остается постоянной, в случае ПДС поддержка избирателей снизилась.

«ПСРМ совершенно четко лидирует в рейтинге намерений голосования на парламентских выборах. В последнее время изменилась поддержка других партий, особенно ПДС, которая потеряла часть электората, которым она располагала до президентских выборов. Вероятнее всего, ДПМ стала бы третьей крупной политической силой в парламенте, если бы выборы прошли сегодня», — прокомментировали авторы.

На вопрос, за какую партию они не станут голосовать ни в коем случае, 27% респондентов назвали ЛП, 16% отметили, что не будут голосовать за ДПМ, и почти12% — за ПСРМ.

Опрос был проведен по заказу Демпартии международной компанией «Lake Reasearch Partners» в партнерстве с IMAS. В нем участвовали 12 332 респондентов.

Отметим, что последний опрос, проведенный в конце апреля по заказу IDIS «Viitorul», показывает, что, если бы выборы состоялись в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы только две политические партии. Это партия «Действие и солидарность» и Партия социалистов. Другие партии не прошли бы порог в 6%.

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