Губарев прокомментировал решение Конституционного суда Молдовы

Об этом дипломат заявил журналистам после встречи с депутатами так называемого Верховного совета. Российский дипломат прокомментировал решение Конституционного суда Молдовы, согласно которому Россия признается оккупантом территории Приднестровья, которую Кишинев считает своей, не имея на это политических, исторических и моральных оснований.

«За последнее время нам не привыкать слышать такие определения в свой адрес. Но есть хорошая русская пословица: хоть горшком назови, только в печку не ставь. Россия несет определенные обязательства в рамках международной совместной миротворческой операции в Приднестровье. Мы исходим из того, что её мандат будет исчерпан только тогда, когда будет выход на политические договоренности по решению проблемы. До этого ни я, ни наше руководство не видит оснований пересматривать наши отношения к миротворческим силам, находящимся в регионе», — передает слова Губарева агентство «Новости Приднестровья».

Посол по особым поручениям МИД РФ отметил также, что настал момент разобраться в складывающейся ситуации в регионе, когда Молдова и Украина в одностороннем порядке принимают решения, направленные против Приднестровья.

«Все это явно не ведет к улучшению ситуации в регионе. Все это ведет только к росту напряженности, к росту негативных последствий от таких решений. И то, что мы лишены возможности всё это открыто обсуждать, только усугубляет ситуацию. Плюс ко всему в основополагающих документах нашего переговорного процесса формата “5+2” зафиксирован принцип не предпринимать односторонние действия, которые ухудшат положение партнера по переговорам. Пока мы видим откровенное нарушение этого принципа, и настала пора разобраться в складывающейся ситуации», — сказал Губарев.

Напомним, Кишинев и Тирасполь занимают разные позиции по поводу статуса миротворческой миссии на левобережье Днестра. Кишинев неоднократно настаивал на выводе миротворцев РФ из Приднестровья и развертывании там международной гражданской миссии.