Самому богатому депутату в Воронежской гордуме принадлежат 20 квартир

В собственности депутата 15 земельных участков, четыре жилых дома и один садовый, 20 квартир, четыре из которых в долевой собственности, а также три гаража и 10 нежилых помещений.

Вадим Клецов владеет двумя легковыми автомобилями Audi A6, а также автомобилями Mercedes-Benz Viano CDI и Mercedes-Benz CLA 200, грузовым седельным тягачом и полуприцепом WIELTON NS34.

Годовой доход супруги депутата составил 37,9 млн рублей. В её собственности восемь земельных участков, три жилых дома, 12 квартир, три из которых в долевой собственности, а также комната, гараж, подвал, машино-место и нежилые помещения. Согласно декларации, супруге Клецова принадлежат легковые автомобили «ВАЗ 21041−40», «Лада Гранта», две «Лады Приоры», Renault Duster, Citroen C4, Datsun on-DO, а также грузовые автомобили: два автобуса «ГАЗ-322132», два автофургона и «Лада Ларгус».

Самым «бедным» депутатом Воронежской гордумы стал Сергей Оганезов, задекларировавший 432 тысячи рублей дохода. В пользовании депутата одна квартира площадью 82,3 кв. м.