Самому богатому депутату в Воронежской гордуме принадлежат 20 квартир

В собственности депутата 15 земельных участков, четыре жилых дома и один садовый, 20 квартир, четыре из которых в долевой собственности, а также три гаража и 10 нежилых помещений.
Вадим Клецов владеет двумя легковыми автомобилями Audi A6, а также автомобилями Mercedes-Benz Viano CDI и Mercedes-Benz CLA 200, грузовым седельным тягачом и полуприцепом WIELTON NS34.
Годовой доход супруги депутата составил 37,9 млн рублей. В её собственности восемь земельных участков, три жилых дома, 12 квартир, три из которых в долевой собственности, а также комната, гараж, подвал, машино-место и нежилые помещения. Согласно декларации, супруге Клецова принадлежат легковые автомобили «ВАЗ 21041−40», «Лада Гранта», две «Лады Приоры», Renault Duster, Citroen C4, Datsun on-DO, а также грузовые автомобили: два автобуса «ГАЗ-322132», два автофургона и «Лада Ларгус».
Самым «бедным» депутатом Воронежской гордумы стал Сергей Оганезов, задекларировавший 432 тысячи рублей дохода. В пользовании депутата одна квартира площадью 82,3 кв. м.
Председатель Воронежской гордумы Владимир Ходырев в 2016 году задекларировал 3,75 млн рублей. В его собственности земельный участок, садовый дом, жилой дом, гараж и баня. Доход супруги Владимира Ходырева составил 19,2 млн рублей. Ей принадлежат земельный участок, жилой дом, квратира, автостоянка и студия в Черногории, а также автомобиль Mercedes-Benz E 250.