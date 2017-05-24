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14:02 (мск), источник: 112.ua

Луценко назвал «большую рыбу», которую удалось поймать Генпрокуратуре

Генпрокурор Юрий Луценко рассказал, какую «крупную рыбу» удалось «поймать». Об этом он сказал в ходе отчета в Верховной Раде 24 мая, трансляцию вел телеканал «112 Украина».

Источник: 112.ua

«Прекратите говорить, что большая рыба отпускается. В течение года в суд уже направлен обвинительный акт в отношении действующего на момент задержания заместителя министра здравоохранения, который с целью личного обогащения требовал платить врачам так называемые откупные, действующего первого заместителя Государственной службы Украины по вопросам труда и факт получения неправомерной выгоды в сумме 200 тыс. грн, действующего судьи Высшего хозяйственного суда, который путем обмана замахнулся завладеть чужим имуществом стоимостью более миллиона, действующего первого заместителя председателя Николаевской Госадминистрации героя Украины за взятку в 90 тыс. долл., действующего руководителя подразделения Одесской ОГА за получение неправомерной выгоды почти 1,5 млн грн, действующего вышгородского городского головы и его пособников, которые требовали 300 тыс. евро взятки и 4 тыс. кв. м. жилых помещений…» — назвал Луценко.

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Он добавил, что общество и прокуратура с нетерпением ожидают судебных приговоров по этим делам.

«Потому что правдой является то, что соотношение направленных в суд производств и полученных судебных приговоров является абсолютно неприемлемым, ужасным… Судебная система является настоящим тромбом установления справедливости. Более того, из всех этих приговоров лишь 104 человека получили реальный срок наказания через лишение свободы. Такое состояние не может быть приемлем ни для меня, как генпрокурора, ни для депутатов, ни для общества, которое вы представляете», — добавил генпрокурор.

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