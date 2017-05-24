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14:31 (мск), источник: Om1.ru

До выполнения плана Омску не хватает 70 призывников

На заседаниях призывных комиссий этой весной должно побывать 8400 омичей.

В стране продолжается весенний призыв на военную службу. Как докладывает мэрия Омска, город должен в этом году обязательно отправить отдавать воинский долг 697 призывников. На сегодняшний день выполнено 89% от этой нормы: в армию ушли 627 юношей.

Кроме того, 8400 омичей должны побывать на заседаниях призывных комиссий. О вызове в военкомат уже оповестили 4767 из них, то есть 57% от плана. Среди граждан, которых должны вызвать на заседания, значительную долю занимают молодые люди, которые в этом году завершат обучение в омских вузах, колледжах и техникумах.

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