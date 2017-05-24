«Мой уход с поста главы Нижнего Новгорода не связан с антикоррупционным расследованием администрации президента РФ», — Иван Карнилин

«Мой уход с поста главы Нижнего Новгорода не связан с антикоррупционным расследованием администрации президента РФ», — заявил экс-глава Нижнего Новгорода Иван Карнилин, говоря о своем решении покинуть должность главы города.

«Это мое решение и к нему я шел долго. Это мой осознанный выбор никак не связанный антикоррупционной проверкой и чем-либо еще. Я обсудил все с депутатами, ездил консультироваться в Москву, однако сказать с кем я там обсуждал свое решение, сказать не могу"' — отметил Иван Карнилин.

«Сейчас важно выбрать нового главу города, и я вместе с еще 40 депутатами поддержал кандидатуру Елизаветы Солонченко. Того же мнения по кандидатуре главы города придерживается и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев», — подчеркнул экс-глава Нижнего Новгорода.

Напомним, что депутаты на заседании Думы 24 мая приняли отставку главы города Ивана Карнилина.

В настоящее время до момента избрания нового главы города и.о. главы города будет исполнять Елизавета Солонченко.

При этом вопрос избрания нового главы города будет рассмотрен Гордумой 7 июня.