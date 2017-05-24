«Мой уход с поста главы Нижнего Новгорода не связан с антикоррупционным расследованием администрации президента РФ», — Иван Карнилин
В настоящее время до момента избрания нового главы города и.о. главы города будет исполнять Елизавета Солонченко.
В настоящее время до момента избрания нового главы города и.о. главы города будет исполнять Елизавета Солонченко.
«Мой уход с поста главы Нижнего Новгорода не связан с антикоррупционным расследованием администрации президента РФ», — заявил
«Это мое решение и к нему я шел долго. Это мой осознанный выбор никак не связанный антикоррупционной проверкой и
«Сейчас важно выбрать нового главу города, и я вместе с еще 40 депутатами поддержал кандидатуру Елизаветы Солонченко. Того же мнения по кандидатуре главы города придерживается и губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев», — подчеркнул
Напомним, что депутаты на заседании Думы 24 мая приняли отставку главы города Ивана Карнилина.
В настоящее время до момента избрания нового главы города и.о. главы города будет исполнять Елизавета Солонченко.
При этом вопрос избрания нового главы города будет рассмотрен Гордумой 7 июня.