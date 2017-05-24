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14:35 (мск), источник: Новый Калининград

Ярошук: такие вам табло на остановках поставим, вся Европа будет завидовать

По его словам, сенсорные панели будут предусматривать возможность подзарядки и подключения к wi-fi.

Электронные сенсорные табло, которые готовятся к установке в Калининграде, будут предусматривать возможность подзарядки и подключения к wi-fi. Об этом сообщил в среду во время своего отчета о работе в 2016 году глава Калининграда Александр Ярошук, передает корреспондент «Нового Калининграда.Ru».

«Мы впереди планеты будем, европейцы к нам будут приезжать — у них такого нету», — описал близкое будущее градоначальник.

Установка табло начнется в этом году, к ЧМ-2018 планируется оснастить ими 80 новых остановочных комплексов, которые также предстоит обустроить, рассказал он. Предполагается, что сенсорные устройства помогут не только узнать, где находится нужный общественный транспорт, но и почерпнуть сведения о городе и о конкретном месте, в котором находится пассажир. Также на табло будут размещаться «за небольшие деньги» рекламные объявления. «Приличная очень доска информационная», — резюмировал Ярошук.

По его словам, установкой электронных табло займется частный инвестор, который посчитал проект окупаемым. Сначала они появятся на протокольных маршрутах — на ул. Невского, Ленинском проспекте, перечислил мэр; всего пока планируется оснастить 80 остановок.

Напомним, ранее министр развития инфраструктуры Елена Дятлова сообщала, что первые электронные табло будут установлены уже до конца мая. Задержка с их появлением была вызвана тем, что власти решили устанавливать не кнопочные, а сенсорные устройства.

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