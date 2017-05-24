Мантуров рассказал о перспективах авиастроения в Воронеже

Первые поставки ИЛ-96−400М, разрабатываемом на предприятии «Воронежского акционерного самолетостроительного общества», начнутся с конца 2020 или 2021 года. Как передает корреспондент ИА REGNUM, об этом 24 мая заявил министр промышленности и торговли России Денис Мантуров на пленарном заседании Госдумы.

«Запуск производства модернизированного ИЛ-96−400М — президент поддержал нашу инициативу, с 2016 года доводим в капитал “Объединенной авиастроительной корпорации” средства на оцифровку, на завершение испытательных мероприятий по этому самолету, чтобы в 2019 году его поднять, и с конца 2020 или 2021 года начать первые поставки», — заявил Мантуров.

Он отметил, что до 2018 года бюджет по этому направлению полностью свёрстан, и это касается не только капитала ОАК, но и 14 млрд дополнительных средств в капитал Государственной транспортной лизинговой компании.

«Без средств на обеспечение операционного лизинга мы не сможем реализовывать этот проект в будущем, поскольку речь идёт о 6 самолетах серийных и одном опытном испытательном образце», — пояснил министр.

По такому же механизму идёт проект по ИЛ-114, продолжил Мантуров.

«Мы рассчитываем на те меры поддержки, которые сегодня есть — я уверен, что и в 2019, и в 2020 году правительство пойдёт на встречу в реализации поставленных задач президентом, — и мы сможем от минимум двух самолетов в год производить серийно на Воронежском авиационном предприятии», — указал он.

Что же касается ИЛ-112, то авиастроительное предприятие в Воронеже в кооперации с другими предприятиями ОАК в 2017 году должно поднять первый образец ИЛ-112. В этом отношении работы «идут с опережением графика, подписанного с министерством обороны» — первые серийные поставки начались на год раньше означенного срока, указал глава Минпромторга.

На прошлой неделе в Сочи в рамках совещания президента РФ Владимира Путина с Минобороны достигнута договоренность, что Минобороны пойдет навстречу в отношении закупок этих самолетов и сместит сроки, добавил Мантуров.