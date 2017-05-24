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14:53 (мск), источник: РИА Крым

Парламент Крыма утвердил треть членов Общественной палаты Республики

СИМФЕРОПОЛЬ, 24 мая — РИА Новости (Крым). Депутаты Государственного совета Республики Крым утвердили 12 членов Общественной палаты РК по своей квоте. Рейтинговое голосование состоялось на заседании сессии крымского парламента.

Источник: РИА "Новости"

По итогам голосования членами Общественной палаты Крыма стали: Иван Абажер (Общественная организация «Региональная болгарская национально-культурная автономия Республики Крым «Паисия Хилендарского»); Александр Аматуни («Благотворительный культурно-просветительский фонд «Луйс»); Александр Баталин (Объединение работодателей Республики Крым); Людмила Добрыня (Межрегиональная общественная организация «Русское единство»); Татьяна Иванченко (Региональная общественная организация «Крымское общество коми народа «Парма»); Андрей Мальгин (Ассоциация заповедников и музеев Крыма); Вадим Петров (Общественная организация «Региональная немецкая национально-культурная автономия Республики Крым»); Алена Плакида (Крымская региональная общественная организация «Центр Михаила Пуговкина»); Владимир Рязанов (Региональная общественная организация «Русская община Крыма»); Валентина Туманова (Крымская республиканская общественная организация «Совет женщин Крыма»); Елена Шишко (Региональная общественная организация «Караимская община Крыма»); Юрий Штурцев (Межрегиональная общественная организация социально-экономического развития «Крым будущего»).

Численный состав нового созыва Общественной палаты РК составляет 36 человек. Одну треть состава утверждает глава Республики, вторую треть — Государственный совет РК, оставшиеся места распределят уже утвержденные члены ОП.

Ранее Сергей Аксенов утвердил 12 членов ОП Крыма по своей квоте. Ими стали Денис Батурин, Анастасия Игнатович, Григорий Иоффе, Вячеслав Мартынов, Анатолий Петров, Александр Сибилев, Ольга Собещанская, Ирина Стрельникова, Александр Бочкарев, Лев Григорьев, Наталья Резниченко и Инна Шишова.

Представителем Общественной палаты Крыма в Общественной палате Российской Федерации избран Иван Абажер.

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