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15:28 (мск), источник: БЕЛТА

Время начала занятий в 9 утра было изначально прописано в санитарных нормах — Минобразования

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Время начала занятий в 9 утра было изначально прописано в санитарных нормах и правилах. Об этом сообщила начальник управления общего среднего образования Минобразования Светлана Уклейко сегодня на пресс-конференции, приуроченной окончанию учебного года, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА.

Источник: РИА "Новости"

«То, что время начала занятий в 9.00 является оптимальным, появилось не сегодня или вчера, и даже не в прошлом или позапрошлом году. У нас в санитарных нормах и правилах это было изначально. Это было всегда», — сказала Светлана Уклейко.

По ее словам, сегодня фактически третья часть учебных заведений уже работает с 9.00, еще треть — с 8.30 или около того.

«Мы проводили исследование. Почти половина родителей вообще не замечают того, что их дети устают. Это парадокс, — обратила внимание начальник управления. — Если же родители наблюдают у школьников усталость, то, по их мнению, это происходит прежде всего из-за несоблюдения режима дня и недостаточного времени для ночного сна. Каждый четвертый родитель также отмечает длительное время провождения ребенка за компьютером».

«В ближайшее время у нас предстоит совместная коллегия с Министерством здравоохранения. Мы будем рассматривать этот вопрос комплексно и, наверное, к чему-то все-таки придем, — добавила Светлана Уклейко. — Эти организационные вопросы утрясутся».

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