Время начала занятий в 9 утра было изначально прописано в санитарных нормах — Минобразования

«То, что время начала занятий в 9.00 является оптимальным, появилось не сегодня или вчера, и даже не в прошлом или позапрошлом году. У нас в санитарных нормах и правилах это было изначально. Это было всегда», — сказала Светлана Уклейко.

По ее словам, сегодня фактически третья часть учебных заведений уже работает с 9.00, еще треть — с 8.30 или около того.

«Мы проводили исследование. Почти половина родителей вообще не замечают того, что их дети устают. Это парадокс, — обратила внимание начальник управления. — Если же родители наблюдают у школьников усталость, то, по их мнению, это происходит прежде всего из-за несоблюдения режима дня и недостаточного времени для ночного сна. Каждый четвертый родитель также отмечает длительное время провождения ребенка за компьютером».