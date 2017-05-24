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15:17 (мск), источник: Калининград.Ru

Суд обязал экс-депутата Облдумы снести здание на Комсомольской в Калининграде

Центральный районный суд обязал экс-депутата Облдумы Ивана Грибова снести самовольную постройку на улице Комсомольской, 23. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в пресс-службе областной прокуратуры.

Источник: Калининград.Ru

По информации ведомства, земельный участок площадью 552 квадратных метра принадлежит Грибову на праве собственности с февраля 2016 года. В ноябре он обратился в администрацию Калининграда за разрешением на реконструкцию существующего здания. Однако комитет архитектуры и строительства в выдаче документов отказал.

В декабре прошлого года прокуратура проверку и установила, что собственник земли заключил договор со строительной компанией на проведение ремонтных работ без разрешения от мэрии. Представители ведомства обратились в суд с иском о признании постройки самовольной и о её сносе. Требования удовлетворили в полном объёме, однако решение не вступило в законную силу.

Иван Грибов в беседе с корреспондентом Калининград.Ru сообщил, что не согласен с решением суда и намерен его оспорить. «Сейчас мы собираем правооустанавливающие документы и приведём всё в соответствие с законом. Мы проводили всего лишь реконструкцию. Однозначно обжалуем решение. Не готов сказать по срокам, этим занимаются юристы», — заключил Грибов.

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