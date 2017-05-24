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15:31 (мск), источник: Volga News

Президент России Владимир Путин вручил Олегу Кононенко орден «За заслуги перед Отечеством» III степени

В среду, 24 мая, президент РФ Владимир Путин вручил в Кремле государственные награды и дипломы о присвоении почетных званий. Всего госнаград были удостоены около 30 россиян.

Уроженец Самары, инструктор-космонавт — испытатель, заместитель командира отряда космонавтов «НИИ Центр подготовки космонавтов Олег Кононенко получил из рук президента орден «За заслуги перед Отечеством» III степени.

Напомним, на счету Олега Кононенко три космических полета, последний из которых был совершен в 2015 году. Экипаж транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-17М» с Олегом Кононенко стартовал с космодрома Байконур 23 июля для участия в работе 44/45-й длительной экспедиции на МКС. Посадку аппарат совершил в казахстанской степи 11 декабря 2015 года.

Период пребывания в космическом полете экипажа пилотируемого корабля «Союз ТМА-17М» составил 142 суток. За время работы на МКС экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность станции и дооснащал ее оборудованием, доставленным грузовыми кораблями. В ходе миссии члены экипажа участвовали в стыковке с МКС японского грузового корабля HTV-5 «КОНОТОРИ», транспортного пилотируемого корабля «Союз ТМА-18М» и американского грузового корабля Cygnus CRS Orb-4.

Отметим, что Олег Кононенко будет представлять Самару в качестве посла чемпионата мира по футболу 2018 года.

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