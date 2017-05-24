Делегацию из Чехии поразил размах работ по подготовке Самары к ЧМ-2018

Представители органов власти и деловых кругов Чехии прибыли в Самарскую область накануне. Цель визита — переговоры с крупными самарскими предприятиями и бизнес-структурами, изучение вариантов сотрудничества и возможная локализация на территории губернии промышленных производств. Как рассказал на встрече с Николаем Меркушкиным гетман Злинского края, член чешского парламента Иржи Чунек, у чешских бизнесменов уже есть опыт размещения производств в Самарской области. В частности, в прошлом году по предложению АвтоВАЗа компания «Бриск Табор» открыла в Тольятти завод по производству свечей зажигания. Продукция предприятия реализуется как в России, так и за рубежом, а руководство чешской компании удовлетворено условиями, которые созданы для бизнеса в губернии.

«Я хорошо знаком с хозяином. Он доволен, как все устроено и хочет дальше развивать производство у вас», — сказал гетман Иржи Чунек.

Губернатор подчеркнул, что для Самарской области важны любые контакты с зарубежными партнерами, и областное правительство готово предоставлять более щадящие, чем в других регионах, условия для участия иностранных инвесторов в различных проектах.

Мы готовы к активному сотрудничеству и готовы поддержать ваши предложения Николай Меркушкин Губернатор Самарской области

Он рассказал гостям о промышленном потенциале Самарской области, подчеркнув, что драйверами роста для региона по-прежнему остаются авиакосмический и автомобилестроительный кластеры. В частности, он отметил успехи АвтоВАЗа, который постепенно увеличивает свою долю на российском рынке, и в перспективе готов завоевать 25−30%. Отдельно Николай Меркушкин обратил внимание чешских гостей на возможности, которые открываются для бизнеса в Тольятти. Особая экономическая зона, входящая в тройку лучших в России, технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», а также присвоение Автограду статуса территории опережающего развития значительно повысили инвестиционную привлекательность волжского города. «Здесь созданы очень выгодные условия для развития бизнеса в различных сферах. В Центральной России мало кто может с нами сравниться. Бизнес хочет работать здесь, а объемы производств и количество инвестиционных проектов, в частности в автомобилестроении, растут», — заверил глава региона.

Он также добавил, что в Тольятти есть необходимые площади для размещения производств и отсутствует дефицит высококвалифицированных инженерных кадров.