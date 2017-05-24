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15:40 (мск), источник: Volga News

Делегацию из Чехии поразил размах работ по подготовке Самары к ЧМ-2018

В среду, 24 мая, губернатор Николай Меркушкин находится с рабочим визитом в Тольятти. В технопарке в сфере высоких технологий «Жигулевская долина» глава региона провел деловую встречу с делегацией Чехии, возглавляемой Чрезвычайным и Полномочным Послов Чешской Республики в РФ Владимиром Ремеком.

Представители органов власти и деловых кругов Чехии прибыли в Самарскую область накануне. Цель визита — переговоры с крупными самарскими предприятиями и бизнес-структурами, изучение вариантов сотрудничества и возможная локализация на территории губернии промышленных производств.

Как рассказал на встрече с Николаем Меркушкиным гетман Злинского края, член чешского парламента Иржи Чунек, у чешских бизнесменов уже есть опыт размещения производств в Самарской области.

В частности, в прошлом году по предложению АвтоВАЗа компания «Бриск Табор» открыла в Тольятти завод по производству свечей зажигания. Продукция предприятия реализуется как в России, так и за рубежом, а руководство чешской компании удовлетворено условиями, которые созданы для бизнеса в губернии.

«Я хорошо знаком с хозяином. Он доволен, как все устроено и хочет дальше развивать производство у вас», — сказал гетман Иржи Чунек.

Губернатор подчеркнул, что для Самарской области важны любые контакты с зарубежными партнерами, и областное правительство готово предоставлять более щадящие, чем в других регионах, условия для участия иностранных инвесторов в различных проектах.

Мы готовы к активному сотрудничеству и готовы поддержать ваши предложения
Николай Меркушкин
Губернатор Самарской области

Он рассказал гостям о промышленном потенциале Самарской области, подчеркнув, что драйверами роста для региона по-прежнему остаются авиакосмический и автомобилестроительный кластеры. В частности, он отметил успехи АвтоВАЗа, который постепенно увеличивает свою долю на российском рынке, и в перспективе готов завоевать 25−30%.

Отдельно Николай Меркушкин обратил внимание чешских гостей на возможности, которые открываются для бизнеса в Тольятти. Особая экономическая зона, входящая в тройку лучших в России, технопарк в сфере высоких технологий «Жигулевская долина», а также присвоение Автограду статуса территории опережающего развития значительно повысили инвестиционную привлекательность волжского города.

«Здесь созданы очень выгодные условия для развития бизнеса в различных сферах. В Центральной России мало кто может с нами сравниться. Бизнес хочет работать здесь, а объемы производств и количество инвестиционных проектов, в частности в автомобилестроении, растут», — заверил глава региона.

Он также добавил, что в Тольятти есть необходимые площади для размещения производств и отсутствует дефицит высококвалифицированных инженерных кадров.

Николай Меркушкин заверил, что не только в Тольятти, но и открытие новых производств на всей территории региона получает поддержку правительства. Он привел в пример немецкого производителя сельхозтехники — компанию «Amazone», которая за три года в три раза увеличила объемы производства и продолжает укреплять свои позиции, в том числе на рынке Евросоюза.

«Мы готовы поддерживать конкретные проекты и эффективно и плодотворно сотрудничать», — резюмировал губернатор.

Иржи Чунек, в свою очередь, заверил, что чешская делегация успела убедиться: поддержка бизнеса — в приоритете правительства Самарской области.

«Я рад, что это увидели молодые бизнесмены моей страны. Мы готовы через Торгово-промышленную палату Чехии продвигать информацию о вашем регионе. Уверен, часть компаний перенесет производства к вам. Это будет хорошо не только для Самарской области, но и для европейского рынка», — сказал Иржи Чунек.

Посол Чехии в России Владимир Ремек поддержал гетмана Злинского края, отметив, что «в непростых экономических условиях Чехия старается предлагать новые инвестиционные проекты и готова сотрудничать» с российским регионами.

В конце деловой встречи посол от имени своего государства поздравил Николая Меркушкина с пятилетием работы в должности губернатора.

«Я знаю, какими высокими темпами у вас строится жилье, развивается транспортная инфраструктура, я много раз слышал о государственном размахе, с которым будет отпраздновано 50-летие автомобиля ВАЗ… Я только могу пожелать вам дальнейших успехов», — сказал Чрезвычайный и Полномочный Посол Чешской Республики в РФ Владимир Ремек.

Его поддержал гетман Злинского края: «Приехав в Самару, мы были удивлены и поражены размахом работ, которые ведутся по подготовке к чемпионату мира по футболу. Хотел бы увидеть, как будет выглядеть Самара в 2018 году».

Также иностранные гости пригласили губернатора посетить Чехию и Злинский район, которому есть чем поделиться с партнерами из России.

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