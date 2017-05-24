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15:51 (мск), источник: РИА Новости

Президент Литвы призвала бороться с монополией «Газпрома» в Европе

ВИЛЬНЮС, 24 мая — РИА Новости. Борьба с монополией «Газпрома» на газовом рынке Европы требует реальных решений, заявила президент Литвы Даля Грибаускайте в ходе встречи с вице-председателем Еврокомиссии по вопросам энергосоюза Марошем Шефчовичем.

Источник: РИА Новости

Страны Прибалтики и Польша традиционно заявляют о некоей зависимости от российского газа, Литва даже отказалась от долгосрочного контракта с «Газпромом». Однако, купив газ на аукционе концерна, весной 2016 года литовские компании обратились в «Газпром» с предложением вернуться к среднесрочным контрактам, говорил зампред правления «Газпрома» Александр Медведев.

Газ

«В борьбе с нетранспарентной монополией “Газпрома” на газовом рынке Европы необходимы не символические шаги, а реальные решения. В ЕС не должно оставаться основанной на геополитических мотивах разницы в ценах на газ, а обязательства “Газпрома” перед покупателями должны включать механизмы компенсации за нанесенный в результате непрозрачной торговли ущерб», — приводятся слова Грибаускайте в релизе президентского дворца.

В рамках антимонопольного дела ЕК в 2015 году выдвинула российскому холдингу обвинения в нарушениях в Болгарии, Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Литве, Польше и Словакии. Еврокомиссия 13 марта опубликовала текст итоговых предложений «Газпрома» по урегулированию этого дела. ЕК их предварительно одобрила и сейчас проверяет реакцию рынка. Если комментарии рынка покажут, что предложения не подходящие, они не будут приняты.

Грибаускайте на встрече отметила также, что проект «Северный поток — 2» — «это еще одна попытка внести раскол в единство стран ЕС и затянуть новую петлю российского газа вокруг Европы. Обязанность ЕС — обеспечить, чтобы все осуществляемые в Европе энергетические проекты полностью отвечали праву ЕС, целям Энергетического союза и принципам честной конкуренции».

Премьер-министры Чехии, Эстонии, Венгрии, Латвии, Польши, Словакии, Румынии и президент Литвы ранее подписали письмо председателю ЕК, выступая против реализации «Северного потока-2». По их мнению, проект несет в себе риски геополитической дестабилизации. При этом правительство ФРГ, в которую приходит проект газопровода, четко заявляет о том, что «Северный поток-2» является экономическим проектом.

АЭС

Большое внимание на встрече с Шефчовичем было уделено вопросу строящейся близ границ с Литвой Белорусской атомной электростанции. «Необходима единая позиция всех стран — членов ЕС, чтобы произведенное электричество не попало к европейским потребителям, а Белорусская АЭС не создавала дополнительных препятствий для синхронизации системы Балтийских стран с системой континентальной Европой», — сказала президент.

Ранее издание Verslo zinios опубликовало интервью Шефчовича, в котором он заявил, что ЕС не может запретить импорт электроэнергии, произведенной на АЭС из стран не входящих в Евросоюз, все запреты на импорт энергии должны быть оценены на основании норм ВТО.

До этого министр энергетики Литвы Жигимантас Вайчюнас завил, что строящаяся БелАЭС и остановленный проект Калининградской АЭС якобы представляют угрозу для Литвы, нарушают конвенцию по атомной энергетике, которая требует обсуждать с соседними странами выбор площадки для строительства. В апреле литовский парламент принял в особо срочном порядке закон об ограничении импорта электроэнергии якобы небезопасных атомных электростанций, в том числе в будущем — со строящейся сейчас БелАЭС.

Белорусская АЭС возводится при участии РФ рядом с Островцом в 50 километрах от Вильнюса. Литва предъявляет претензии к БелАЭС практически с момента принятия Минском решения о ее строительстве, заявляя, что станция якобы не будет достаточно безопасной. Вильнюс инициирует запрет на покупку электроэнергии с БелАЭС в ЕС. Белоруссия настаивает, что АЭС будет соответствовать самым высоким стандартам безопасности. Первый энергоблок БелАЭС планируется ввести в эксплуатацию в 2019 году.

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