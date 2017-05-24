Председатель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Ольга Башинова освобождена от должности
Нижний Новгород. 24 мая.
Нижний Новгород. 24 мая.
Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», отставку поддержали депутаты Гордумы в ходе заседания 24 мая.
По словам самой Ольги Башиновой, она покидает пост по собственному желанию, так как хочет вернуться в «большой бизнес».
«Целью моего прихода в
Депутаты в свою очередь единогласно поддержали желание Ольги Башиновой покинуть свой пост.
Как сообщалось ранее,
Согласно результатам проверки КСП, больше всего нарушений в расходовании средств было выявлено в транспортных предприятиях. В основном это необоснованный рост зарплат сотрудников и завышенные закупочные цены. В частности, «Нижегородпассажиравтотранс» и «Нижегородэлектротранс» закупали запчасти по завышенным ценам. Так, «Нижегородпассажиравтотранс» закупил топливо на 10% выше средних цен по Нижегородской области. МП «Нижегородское метро» в свою очередь расходовало слишком много средств на командировки сотрудников, предприятие неэффективно вело сбор средств за аренду земельных участков.
В сфере ЖКХ также было выявлено много нарушений и в основном они касались непрозрачности механизма сборов платы за текущий и капитальный ремонт.