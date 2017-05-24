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15:58 (мск), источник: НТА-Приволжье

Председатель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Ольга Башинова освобождена от должности

Нижний Новгород. 24 мая. НТА-Приволжье — Председатель контрольно-счетной палаты Нижнего Новгорода Ольга Башинова освобождена от должности.

Как сообщает корреспондент агентства «НТА-Приволжье», отставку поддержали депутаты Гордумы в ходе заседания 24 мая.

По словам самой Ольги Башиновой, она покидает пост по собственному желанию, так как хочет вернуться в «большой бизнес».

«Целью моего прихода в контрольно-счетную палату было наладить ее работу и сейчас я могу сказать, что я добилась того, чего хотела. Я человек из большого бизнеса и он всё это время манил меня. И вот теперь я снова возвращаюсь туда, тем более поступило хорошее предложение», — подчеркнула председатель КСП.

Депутаты в свою очередь единогласно поддержали желание Ольги Башиновой покинуть свой пост.

Как сообщалось ранее, контрольно-счетная палата Нижнего Новгорода выявила более 630 млн. рублей неэффективно израсходованных бюджетных средств в 2016 году.

Согласно результатам проверки КСП, больше всего нарушений в расходовании средств было выявлено в транспортных предприятиях. В основном это необоснованный рост зарплат сотрудников и завышенные закупочные цены. В частности, «Нижегородпассажиравтотранс» и «Нижегородэлектротранс» закупали запчасти по завышенным ценам. Так, «Нижегородпассажиравтотранс» закупил топливо на 10% выше средних цен по Нижегородской области. МП «Нижегородское метро» в свою очередь расходовало слишком много средств на командировки сотрудников, предприятие неэффективно вело сбор средств за аренду земельных участков.

В сфере ЖКХ также было выявлено много нарушений и в основном они касались непрозрачности механизма сборов платы за текущий и капитальный ремонт.

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