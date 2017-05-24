Трампу следует опасаться показаний Коми, заявил друг экс-главы ФБР

«Этому парню (Джеймсу Коми — ред.) есть что рассказать», — отметил Виттс. По его словам, на месте президента Трампа он был бы напуган.

Очень интересно и показательно, что Коми отказался от возможности давать показания до слушаний в Сенате по поводу расследования ФБР о «вмешательстве» России в президентские выборы в США в 2016 году, считает Виттс.

Экс-директор ФБР пообещал дать показания комитету по разведке Сената США после Дня поминовения, который в этом году отмечается в Соединенных Штатах 29 мая, напоминает CNN.

Дональд Трамп уволил директора ФБР в начале мая, заявив, что тот неспособен эффективно руководить ведомством. В американские СМИ просочилась информация, что Трамп якобы просил Коми прекратить расследование против экс-советника президента Майкла Флинна. В этой связи демократы заподозрили, что Трамп пытался повлиять на правосудие.

Флинн ушел с поста советника президента по национальной безопасности на фоне обвинений в сокрытии информации о содержании его разговоров с послом России в Вашингтоне Сергеем Кисляком. Американские СМИ со ссылкой на спецслужбы США сообщили, что Флинн обсуждал с послом возможное снятие санкций США против России. В Кремле заявили, что Флинн действительно разговаривал с Кисляком, но содержание их беседы передали неверно.