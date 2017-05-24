Почетными гражданами Петербурга стали Матвиенко и патриарх Кирилл

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», по итогам наибольшее число голосов набрали глава Совета Федерации ФС РФ Валентина Матвиенко и патриарх Кирилл.

Их поддержали по 45 депутатов. Режиссёр Александр Сокуров, которого поддерживали оппозиционные кандидаты, набрал 12 голосов. Также 9 человек отдали своё предпочтение певице Эдите Пьехе.

Остальные участники голосования (глава компании «Ленинец» Анатолий Турчак, математик Марк Башмаков, старший тренер сборной России по танцам на инвалидных колясках Елена Лозко, физик Михаил Мирошников, невролог Борис Рачков) набрали меньше голосов.

Как сообщили «Фонтанке» участники закрытого заседания, перед голосованием спикер ЗакСа Вячеслав Макаров обратился к депутатам и заявил, что «выбираем не мы, а выбирает Господь».