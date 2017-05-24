Исекешев рассказал о развитии транспортной системы Астаны
Аким Астаны Асет Исекешев рассказал, как изменится транспортная система Астаны, передает Tengrinews.kz.
Аким Астаны Асет Исекешев рассказал, как изменится транспортная система Астаны, передает Tengrinews.kz.
«Что касается транспорта, я знаю, что сейчас идет большое обсуждение, и Глава государства критиковал справедливо нас. Много очень, говорят, умных идет, что надо улицы широкие строить и так далее. (…) Поэтому мы посмотрели, какая ситуация у нас сейчас.
Аким привел в пример Сингапур, где водители платят за каждый участок дороги.
«Вот вы едете на машине по улице Бейбітшілік, условно говоря, 100 тенге — километр, улица Кенесары — 100 тенге. Хотите на Сарыарку, которая идет в центр, там 300 тенге. То есть они создают условия, которые не позволяют загружать
По его словам, мегаполисы живут по жестким правилам по отношению к автомобилистам. Большое внимание уделяется пешеходам, велосипедистам и общественному транспорту.
«Во всех странах мира создаются жесткие правила, убирают паркинги, запрещают въезжать в центр, это очень сложная проблема, но в разных странах это ввели. Там сейчас многие перешли на велосипеды, пешеходы, общественный транспорт. У нас начинают говорить, климат у нас не тот, то
Он сообщил, что власти города подготовили «сбалансированную программу».
«Во-первых, строительство дорог. Нужно строить дороги, завершить объездные кольца, это улицы Бейсековой и Улы Дала, Калдаякова до вокзала, Тауелсиздик “пробить” через реку с мостом, “пробить” Сарайшык, на правом берегу некоторые тупиковые дороги “пробить”. Здесь правительство поддерживает, но почему не делается, потому что не хватает денег. Чтобы все это реализовать, нужно 500 миллиардов, а есть, примерно, в год 50 миллиардов. Есть у нас построенные жилые кварталы, где еще не хватает дорог, мы их решаем. Поэтому бюджет — это распределение разочарования», — отметил аким столицы.
«Второе — развязки. То, что вы говорите, это правильно: сделать дороги, чтобы светофоров не было, машины “пролетали”, сверху надземные пешеходные переходы. Правильно, но дорого. Хотя это противоречит правилам, что нужно все до пассажира, а не для автомобилиста, тем не менее нам необходимо построить 5−10 развязок. Они общеизвестны, у Дома министерств, около старой Mega,
Третьим пунктом в реализации программы аким назвал развитие системы общественного транспорта, отметив важность внедрении Bus Lane.