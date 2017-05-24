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16:31 (мск), источник: Tengrinews

Исекешев рассказал о развитии транспортной системы Астаны

Аким Астаны Асет Исекешев рассказал, как изменится транспортная система Астаны, передает Tengrinews.kz.

Источник: Tengrinews

«Что касается транспорта, я знаю, что сейчас идет большое обсуждение, и Глава государства критиковал справедливо нас. Много очень, говорят, умных идет, что надо улицы широкие строить и так далее. (…) Поэтому мы посмотрели, какая ситуация у нас сейчас. Во-первых, у нас абсолютно лояльные к автомобилистам правила, нет никого приоритета ни для пешеходов, ни для общественного транспорта. Кто хочет, заезжает хоть куда. Такого нигде нет. Понимаю, это острый вопрос, мы провели два общественных слушания. Во всем мире, который мы ставим в пример, приняты жесткие правила», — отметил Исекешев на встрече в Академии государственного управления при Президенте РК.

Аким привел в пример Сингапур, где водители платят за каждый участок дороги.

«Вот вы едете на машине по улице Бейбітшілік, условно говоря, 100 тенге — километр, улица Кенесары — 100 тенге. Хотите на Сарыарку, которая идет в центр, там 300 тенге. То есть они создают условия, которые не позволяют загружать какие-то улицы, на которых идет трафик. Чтобы купить там машину, вы должны получить разрешение от акимата», — добавил Асет Исекешев.

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По его словам, мегаполисы живут по жестким правилам по отношению к автомобилистам. Большое внимание уделяется пешеходам, велосипедистам и общественному транспорту.

«Во всех странах мира создаются жесткие правила, убирают паркинги, запрещают въезжать в центр, это очень сложная проблема, но в разных странах это ввели. Там сейчас многие перешли на велосипеды, пешеходы, общественный транспорт. У нас начинают говорить, климат у нас не тот, то ни-то, это ни-то. В пробке стоять не хотим, ничего регулировать не надо. По Кабанбай батыра 20 тысяч автомобилей приезжают со стороны Косшы (поселок Косшы). В любом мегаполисе въехать очень сложно было бы. Или в часы пик ставится оплата», — подчеркнул градоначальник.

Он сообщил, что власти города подготовили «сбалансированную программу».

«Во-первых, строительство дорог. Нужно строить дороги, завершить объездные кольца, это улицы Бейсековой и Улы Дала, Калдаякова до вокзала, Тауелсиздик “пробить” через реку с мостом, “пробить” Сарайшык, на правом берегу некоторые тупиковые дороги “пробить”. Здесь правительство поддерживает, но почему не делается, потому что не хватает денег. Чтобы все это реализовать, нужно 500 миллиардов, а есть, примерно, в год 50 миллиардов. Есть у нас построенные жилые кварталы, где еще не хватает дорог, мы их решаем. Поэтому бюджет — это распределение разочарования», — отметил аким столицы.

«Второе — развязки. То, что вы говорите, это правильно: сделать дороги, чтобы светофоров не было, машины “пролетали”, сверху надземные пешеходные переходы. Правильно, но дорого. Хотя это противоречит правилам, что нужно все до пассажира, а не для автомобилиста, тем не менее нам необходимо построить 5−10 развязок. Они общеизвестны, у Дома министерств, около старой Mega, Туран-Сыганак, где на объездную уходит. Тут происходит столкновение больших траффиков. Строительство LRT началось, оно завершится к 2019 году. Часть пешеходных переходов, развязок будут построены в следующем году, но большинство дорог и LRT к 2019 году», — проинформировал Асет Исекешев.

Третьим пунктом в реализации программы аким назвал развитие системы общественного транспорта, отметив важность внедрении Bus Lane.

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