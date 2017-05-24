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16:47 (мск), источник: РБК - Украина

Биометрические паспорта получили 3,5 млн украинцев, — Порошенко

Биометрические паспорта получили 3,5 млн украинцев. Об этом во время рабочего визита в Волынскую область заявил президент Украины Петр Порошенко, сообщает пресс-секретарь главы государства Святослав Цеголко в Twitter.

Источник: AP 2017

«Выдано 3,5 млн биометрических паспортов», — заявил глава государства. Выдано 3,5 млн биометрических паспортов.

Напомним, на прошлой неделе Порошенко заявлял, что каждый день 14 тысяч украинцев получают биометрические паспорта.

«Хочу отметить, что раньше среднее количество украинцев, которые получали биометрические паспорта равнялось 9−10 тысячам в день, а на сегодняшний день мы вышли на 14 тысяч в сутки», — заявлял Порошенко.

Отметим, в официальном журнале ЕС от 22 мая 2017 года опубликовано решение о введении безвизового режима для граждан Украины. В ночь с 10 на 11 июня 2017 года для Украины заработает безвизовый режим с Евросоюзом. Безвизовый режим будет действовать только для владельцев биометрических паспортов, выданных в Украине в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации.

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