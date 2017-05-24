Биометрические паспорта получили 3,5 млн украинцев, — Порошенко

Напомним, на прошлой неделе Порошенко заявлял, что каждый день 14 тысяч украинцев получают биометрические паспорта.

«Хочу отметить, что раньше среднее количество украинцев, которые получали биометрические паспорта равнялось 9−10 тысячам в день, а на сегодняшний день мы вышли на 14 тысяч в сутки», — заявлял Порошенко.

Отметим, в официальном журнале ЕС от 22 мая 2017 года опубликовано решение о введении безвизового режима для граждан Украины. В ночь с 10 на 11 июня 2017 года для Украины заработает безвизовый режим с Евросоюзом. Безвизовый режим будет действовать только для владельцев биометрических паспортов, выданных в Украине в соответствии со стандартами Международной организации гражданской авиации.