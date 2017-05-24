Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Грузия назвала «циничным шагом» действие России
СМИ рассказали, сколько задолжал Жигунов известному бизнесмену
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Аяксом» в финале Лиги Европы
«У меня еще будут Олимпиады»: игроки сборной РФ едут в Америку
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
США скрывают «второй Чернобыль» под Вашингтоном – эксперт
СМИ: очевидец гибели «Боинга» застрелен снайпером
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
1080 лет парку Лос-Гласьярес
10В тени красоты
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
20Крепостные стены XXI века
16:41 (мск), источник: ТАСС

Опрос: Додон является самым популярным политиком в Молдавии

Президента страны поддерживают 34% избирателей, а лидера правой Партии «Действие и солидарность» Майи Санду — 21%

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 24 мая. /Корр. ТАСС Валерий Демидецкий/. Президент Игорь Додон, выступающий за интеграцию страны в Евразийский экономический союз (ЕврАзЭС), является самым популярным политиком в Молдавии. Таковы данные опубликованного в среду социологического опроса, который провела в апреле-мае американская компания Lake Research Partners совместно с Институтом маркетинга и опросов IMAS по заказу правящей в Молдавии Демократической партии (ДПМ).

Читайте также
Невероятный поворот: Пять партий пройдут в парламент в случае выборов

В соответствии с опросом, Додона поддерживают 34% избирателей, его основного оппонента на президентских выборах, лидера правой Партии «Действие и солидарность» (ПДС) Майи Санду — 21%. Столько же — 21% — у премьер-министра Павла Филипа, который является одним из руководителей ДПМ. Далее следует сменившая Додона на посту лидера Партии социалистов (ПСРМ) Зинаида Гречаный с 16% и председатель Партии коммунистов (ПКРМ) Владимир Воронин — с 15%. Лидеру правой партии «Платформа ДА» Андрею Нэстасе доверяют 13% респондентов, а председателю левоцентристской «Нашей партии» Ренато Усатому — 12%.

Если бы выборы президента проводились в ближайшее воскресенье, победу на них одержали бы поддерживающие Додона социалисты, которые набрали бы 39% голосов избирателей. Далее следует ПДС с 15%, ДПМ — 8%. Партия «Платформа «ДА» и ПКРМ набрали бы по 6% голосов.

Исследование показало, что более половины граждан Молдавии — 52% — в случае проведения референдума выступили бы за интеграцию в ЕврАзЭС, 30% выступили бы против, 14% не определились с ответом. Курс на интеграцию в ЕС, который проводит правящая коалиция проевропейских партий, поддерживают 48% избирателей, 36% против, 12% затруднились ответить. Опрос также показал, что 62% населения Молдавии против вступления в НАТО, за вступление в альянс высказались 18% респондентов. Против объединения Молдавии с Румынией высказались 56%, в то же время 24% опрошенных поддерживают эту инициативу — это самый высокий показатель за годы независимости страны.

Участие в опросе по репрезентативной выборке приняли 12,3 тыс. граждан из 382 населенных пунктов. Авторы утверждают, что опрос был «самым массовым и точным за последние годы», а погрешность составляет 1%.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Путин вручил в Кремле госнаграды и дипломы о присвоении почетных званий
Участнику акции 26 марта дали полтора года колонии
Глава ФСБ раскрыл подробности о поиске террористов в Telegram
Шойгу рассказал о военных расходах США, России и Китая
Полиция опубликовала фотографию манчестерского смертника
«Авто Mail.Ru»: самая популярная марка автомобиля в России — Toyota
Миронов передал Путину письмо в защиту Серебренникова
Внучка Хрущева назвала хрущевки символом свободной России
Спорт
«Манчестер Юнайтед» сыграет с «Аяксом» в финале Лиги Европы Встречу команд омрачает теракт, произошедший в Манчестере за два дня до финала
Авто
Онлайн «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый «Пиканто» и других «малышей» Прямо сейчас редакторы «Авто Mail.Ru» Петр Баканов и Юрий Урюков обсуждают в прямом эфире новую премьеру в классе компактных автомобилей: Kia Picanto
Hi-Tech
Заброшенная страна: советские «города-призраки» в фотографиях В рамках проекта «Заброшенная страна» Hi-Tech.Mail.ru расскажет о мертвых «городах-призраках» России и бывшего СССР. Причины — разные: техногенная катастрофа, отсутствие финансирования градообразующих предприятий или инженерные просчеты. За каждой историей стоит человеческая трагедия
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
В Мытищах и Внуково появится метро
В Думе предложили штрафовать на 100 000 руб. за шум ночью
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном Отец 4-летнего Платона, телеведущий Дмитрий Шепелев, исполнил решение суда и впервые за долгое время разрешил родственникам сына по матери увидеться с ним.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь