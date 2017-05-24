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17:11 (мск), источник: Капитал

Кабмин установил оклады мэрам городов-миллионников

Кабинет министров Украины установил должностной оклад мэру Киева и председателям областных советов в 11 тыс. грн, а мэрам других городов с населением более 1 млн человек — 8,7 тыс. грн. Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду, передает Интерфакс-Украина.

Источник: Капитал

«Этого постановления очень ждут наши коллеги из органов местного самоуправления. Это постановление повышает оклады работников органов местного самоуправления», — сказал министр социальной политики Андрей Рева ходе заседания.

Кабмин установил оклад для первого заместителя председателя городского (в том числе секретаря Киевсовета) и областных советов — 9,85 тыс. грн, заместителей председателя советов — 8,85 тыс. грн.

Должностной оклад мэров городов, исходя из их группы, установлен на уровне 7−8,5 тыс. грн, а для мэров населенных пунктов или объединенных территориальных общин с населением более 15 тыс. человек оклад установлен на уровне 5,3 тыс. грн, до 15 тыс. человек — 5,1 тыс. грн.

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