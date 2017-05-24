Кабмин установил оклады мэрам городов-миллионников

«Этого постановления очень ждут наши коллеги из органов местного самоуправления. Это постановление повышает оклады работников органов местного самоуправления», — сказал министр социальной политики Андрей Рева ходе заседания.

Кабмин установил оклад для первого заместителя председателя городского (в том числе секретаря Киевсовета) и областных советов — 9,85 тыс. грн, заместителей председателя советов — 8,85 тыс. грн.

Должностной оклад мэров городов, исходя из их группы, установлен на уровне 7−8,5 тыс. грн, а для мэров населенных пунктов или объединенных территориальных общин с населением более 15 тыс. человек оклад установлен на уровне 5,3 тыс. грн, до 15 тыс. человек — 5,1 тыс. грн.