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17:28 (мск), источник: Известия.Ру

Миронов передал Путину письмо в защиту Серебренникова

Послание подписали многие известные кинематографисты и театральные деятели.

Источник: РИА "Новости"

Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов на церемонии вручения наград в Кремле передал президенту России Владимиру Путину письмо от кинематографистов и театральных деятелей в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова.

Актер в среду был награжден орденом за заслуги перед Отечеством IV степени.

«После церемонии вручения я поблагодарил президента за высокую награду и посчитал своим долгом проинформировать его о событиях вчерашнего дня. После чего япередал письмо деятелей культуры и искусства в поддержку Кирилла Серебренникова и его коллектива с просьбой обратить внимание на это дело, дать поручение соответствующим органам вести расследование объективно, справедливо и без экстраординарных мер по отношению к уважаемым людям, которые готовы честно и открыто сотрудничать со следствием», — сообщил Миронов «Известиям».

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Под письмом подписались Олег Табаков, Марк Захаров, Чулпан Хаматова, Сергей Гармаш, Алла Демидова, Алексей Агранович, Виктория Толстоганова, Яна Сексте, Анатолий Белый, Ксения Раппопорт, Евгений Стычкин, Александр Петров, Ирина Старшенбаум, Елизавета Боярская, Марина Александрова и другие деятели культуры.

Ранее в среду сообщалось, что письмо Путину в поддержку Серебренникова написал гендиректор Большого театра Владимир Урин.

Напомним, у худрука «Гоголь Центра» Кирилла Серебренникова во вторник прошли обыски по уголовному делу, связанному с хищениями государственных средств. Режиссер был вызван на допрос в СК, после которого отпущен в статусе свидетеля.

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