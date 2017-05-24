Миронов передал Путину письмо в защиту Серебренникова

Источник: РИА "Новости"

Художественный руководитель Театра Наций Евгений Миронов на церемонии вручения наград в Кремле передал президенту России Владимиру Путину письмо от кинематографистов и театральных деятелей в поддержку режиссера Кирилла Серебренникова. Актер в среду был награжден орденом за заслуги перед Отечеством IV степени.

«После церемонии вручения я поблагодарил президента за высокую награду и посчитал своим долгом проинформировать его о событиях вчерашнего дня. После чего япередал письмо деятелей культуры и искусства в поддержку Кирилла Серебренникова и его коллектива с просьбой обратить внимание на это дело, дать поручение соответствующим органам вести расследование объективно, справедливо и без экстраординарных мер по отношению к уважаемым людям, которые готовы честно и открыто сотрудничать со следствием», — сообщил Миронов «Известиям».

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