Маккейн заявил, что хотел бы стать президентом США, но «жизнь несправедлива»

На этот счет он высказался в минувший вторник в эфире ток-шоу Late Night телекомпании NBC.

«Хотел бы я стать президентом? Да, — признался законодатель. — Но жизнь несправедлива».

В ходе беседы с ведущим он также коснулся темы агрессивности вашингтонской прессы. «Мы находимся фактически посреди безумства СМИ. Огромное число репортеров, камер, микрофонов ждут вас, когда вы идете голосовать», — сказал Маккейн. Он пошутил, что «не является критиком СМИ», но при этом «их ненавидит». При этом он признался, что иногда попадает в неловкие ситуации, так как не всегда подбирает нужные слова при общении с журналистами.

Маккейн в 2008 году баллотировался в президенты США, но проиграл в гонке Бараку Обаме. Сенатор давно славится «ястребиными» взглядами по вопросам внешней политики, в том числе и по отношению к России. В настоящее время он является председателем комитета по делам вооруженных сил Сената Конгресса.