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18:06 (мск), источник: ГТРК «Кубань»

Владимир Путин наградил губернатора Кубани орденом Александра Невского

Губернатор края Вениамин Кондратьев получил сегодня орден Александра Невского. Его главе Кубани лично вручил Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле.

Источник: РИА "Новости"

Указ о присвоении столь высокой государственной награды Вениамину Кондратьеву был подписан в марте 2017 года. Как говорится в официальном документе, губернатор удостоен ордена за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Помимо Вениамина Кондратьева, ордена и знаки о присвоении почетных званий получили около 30 выдающихся россиян, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.

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