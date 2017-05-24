Владимир Путин наградил губернатора Кубани орденом Александра Невского
Губернатор края Вениамин Кондратьев получил сегодня орден Александра Невского. Его главе Кубани лично вручил Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле.
Губернатор края Вениамин Кондратьев получил сегодня орден Александра Невского. Его главе Кубани лично вручил Владимир Путин на торжественной церемонии в Кремле.
Указ о присвоении столь высокой государственной награды Вениамину Кондратьеву был подписан в марте 2017 года. Как говорится в официальном документе, губернатор удостоен ордена за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.
Помимо Вениамина Кондратьева, ордена и знаки о присвоении почетных званий получили около 30 выдающихся россиян, сообщили ГТРК «Кубань» в