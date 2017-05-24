Владимир Путин наградил губернатора Кубани орденом Александра Невского

Указ о присвоении столь высокой государственной награды Вениамину Кондратьеву был подписан в марте 2017 года. Как говорится в официальном документе, губернатор удостоен ордена за достигнутые трудовые успехи, активную общественную деятельность и многолетнюю добросовестную работу.

Помимо Вениамина Кондратьева, ордена и знаки о присвоении почетных званий получили около 30 выдающихся россиян, сообщили ГТРК «Кубань» в пресс-службе администрации Краснодарского края.