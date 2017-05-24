МВД не нашло нарушений закона в фактах из расследования ФБК по Медведеву

Источник: AP 2017

Нарушений нет По поручению министра внутренних дел России ГУ МВД по Москве проверило жалобы на возможные противоправные действия, связанные с передачей недвижимого имущества «близкого к премьер-министру» фонду «Соцгорпроект». В ходе проверки «нарушений уголовного и административного законодательства, отнесенных к компетенции органов внутренних дел, не установлено», — говорится в ответе замминистра МВД Михаила Ваничкина на запрос депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина (письмо имеется в редакции РБК). Рашкин 17 марта послал запросы главам силовых ведомств с требованием проверить сообщения о коррупционной деятельности премьер-министра Дмитрия Медведева. Он ссылался на интерес общественного движения «Городской контроль» к расследованию Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального насчет «тайной недвижимости» премьера. «Более 13 млн граждан России посмотрели и ознакомились с документами коррупционной деятельности» главы правительства, говорилось в обращении движения к депутату. Ранее Рашкину пришли ответы из других силовых ведомств, однако в них ничего конкретного сказано не было.

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12 апреля замглавы Следственного комитета России (СКР) Илья Лазутов в ответном письме Рашкину указал, что, согласно федеральному закону о прок​​уратуре, надзор за исполнением законов органами управления и руководителями НКО отнесен к компетенции прокуратуры. CКР перенаправил запрос в Генпрокуратуру. Поступившее в надзорное ведомство обращение через месяц было «возвращено в СКР как ошибочно направленное». А в конце апреля депутату пришел насчет его запроса ответ из ФСБ под грифом «для служебного пользования». «Информации по вопросу там чуть менее, чем ноль», — отмечал по поводу этого засекреченного послания Рашкин. «Я еще раз убедился, что все связанное с коррупцией в высших эшелонах власти для СКР, ФСБ, Генпрокуратуры и других силовиков — это табу, вместо расследования фактов все футболят запрос друг другу», — говорил он РБК. РБК ожидает комментарий ФБК насчет ответа МВД депутату. В заявлении Рашкина не были указаны предполагаемые эпизоды коррупции, а только дана ссылка на фильм ФБК «Он вам не Димон», отметил замглавы Transparency International Russia Илья Шуманов. «Можно предположить, что проверка как и ответ были формальными. Желания обострять историю у МВД нет, на формальное заявление дан такой же формальный ответ. В заявлении депутат должен был написать, кто и кому дал взятку, какие документальные свидетельства преступления есть», — объяснил он. Шуманов полагает, что для проверки данных ФБК основания есть, а вот для возбуждения дела оснований нет. Теперь наконец сформулирована официальная позиция силовых органов — нарушений в передаче имущества фонду «Соцгоспроекты» нет, прокомментировал РБК политолог Константин Калачев. «Ответ предсказуемый, но по существу. Очевидно же было, что доказать ничего из обвинений ФБК не получится. Юридически все чисто», — добавил он. Политолог Николай Миронов считает, что у премьера и других представителей элиты правовой статус в реальности сильно отличается от статуса обычного человека. «Они де факто подсудны только президенту, что напоминает средневековый царский двор — только царь имел право судить своих бояр», — рассуждает Миронов. Кроме того, указывает эксперт, Медведев — бывший президент. По закону и после ухода в отставку его будет тяжело привлечь к ответственности даже при наличии прямых улик. Сделка с Усмановым В начале марта Фонд борьбы с коррупцией Алексея Навального опубликовал расследование, где говорилось​​ о резиденциях, фермах и виноградниках, которые, как утверждают авторы расследования, фактически принадлежат Медведеву. Общая стоимость недвижимости и земли премьера, о которой узнал ФБК, составила, по оценкам фонда, 70 млрд руб. Пресс-секретарь Медведева Наталья Тимакова сразу после выхода расследования заявила, что фил​​ьм ФБК «носит ярко выраженный предвыборный характер, о чем он сам говорит». Медведев назвал расследование Навального «компотом». Расследование стало поводом для массовых антикоррупционных акций в городах России, крупнейших за последние годы. Большинство депутатов Госдумы проголосовали против того, чтобы провести расследование фактов из фильма «Он вам не Димон», и не поддержали соответствующее протокольное поручение, подготовленное КПРФ.

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