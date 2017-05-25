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10:55 (мск), источник: НТА-Приволжье

Почетное консульство Мальты открылось в Нижнем Новгороде 24 мая

Валерий Шанцев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Мальта в России Кармелом Бринкатом.

Почетное консульство Мальты открылось в Нижнем Новгороде 24 мая.

Как сообщает пресс-служба губернатора и правительства Нижегородской области, 24 мая 2017 года в Нижнем Новгороде состоялось открытие Почетного консульства Республики Мальта. В мероприятии принял участие губернатор Нижегородской области Валерий Шанцев.

Перед открытием консульства Валерий Шанцев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Республики Мальта в России Кармелом Бринкатом. Глава региона рассказал ему о Нижегородской области: истории, географическом положении, экономике, развитии культуры, промышленности, туризма, сельского хозяйства.

«Мы придаем большое значение развитию института международных связей. Однако масштабы наших нынешних отношений с Мальтой невелики, поэтому надеюсь, что появление почетного консульства поспособствует тому, чтобы наше сотрудничество вышло на другой уровень», — заявил глава региона.

В ходе встречи, в частности, обсуждались перспективы сотрудничества между Нижегородской областью и Мальтой в сфере науки и техники, торгово-экономических отношений, культурно-просветительской деятельности, туризма, сельского хозяйства, кораблестроения, межвузовского сотрудничества.

Кармел Бринкат отметил, что такое сотрудничество самым лучшим образом скажется на жителях Нижнего Новгорода и Мальты.

«Многие россияне хотели бы побывать на Мальте. Но важно, чтобы и граждане Мальты тоже ездили к вам: им нужно дать понять, что Россия — это не только Москва и Санкт-Петербург», — рассказал Кармел Бринкат.

На данный момент уже подписано соглашение между НГЛУ имени Добролюбова и мальтийским университетом о студенческом обмене, также на днях состоится встреча мальтийской делегации с нижегородскими турагентствами, где пройдет презентация туров и обсуждение перспектив открытия прямого авиарейса между Нижним Новгородом и Мальтой.

«Нижегородский аэропорт готов к открытию такого авиарейса. Конечно, для нас это будет большим подарком. В ближайшее время мы будем готовить ответную бизнес-миссию на Мальту, чтобы детально обсудить наше сотрудничество», — заявил Почетный консул Мальты в Нижнем Новгороде Олег Зайцев.

Офис почетного консула расположился на Нижегородской ярмарке (главный ярмарочный дом, офис № 209).

По данным Приволжского таможенного управления, оборот внешней торговли Нижегородской области с Республикой Мальта по итогам 2016 года составил $2,03 млн. Экспорт составил $914,3 тыс., импорт — $1,11 млн. По итогам 2016 года Мальта заняла 74 место из 143 стран — зарубежных партнеров Нижегородской области.

Напомним, на данный момент в Нижнем Новгороде работают офисы Почетных консулов следующих стран: Франция, Словения, Португалия, Абхазия, Австрия, Венгрия. .

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