Губернатор уволил первого зама Госжилинспекции региона

Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский. Документ размещен на официальном сайте правительства области.

Согласно документу, с Калымбаевой расторгнут служебный контракт и она уволена государственной гражданской службы с 22 мая. Она покинула госслужбу по собственной инициативе.

Роза Калыбаева была назначена первым заместителем начальника главного управления Госжилинспекции области четвертого июля 2016 года. Она курировала работу Челябинского территориального отдела, координировала направления лицензирования и организационно-аналитической деятельности управления.

Роза Калыбаева родилась в 1963 году. Окончила Московскую государственную юридическую академию имени О. К. Кутафина. Работала замначальника юридического отдела в ОАО «Челябэнерго», начальником юридического отдела в ОАО «Челябинская генерирующая компания», начальником правового управления ОАО «ТГК-10», заместителем директора по правовым вопросам МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети».

Как уже сообщало агентство, с марта 2017 году главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» возглавляет Олег Датских, который ранее занимал пост начальника регионального управления Федеральной миграционной службы России. У него два заместителя — Ирина Гончарова и Элла Никитина.