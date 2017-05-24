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21:42 (мск), источник: Uralpress.ru

Губернатор уволил первого зама Госжилинспекции региона

Первый заместитель начальника главного управления «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» Роза Калыбаева освобождена от занимаемой должности, проработав на этом посту менее года.

Соответствующее постановление подписал губернатор Борис Дубровский. Документ размещен на официальном сайте правительства области.

Согласно документу, с Калымбаевой расторгнут служебный контракт и она уволена государственной гражданской службы с 22 мая. Она покинула госслужбу по собственной инициативе.

Роза Калыбаева была назначена первым заместителем начальника главного управления Госжилинспекции области четвертого июля 2016 года. Она курировала работу Челябинского территориального отдела, координировала направления лицензирования и организационно-аналитической деятельности управления.

Роза Калыбаева родилась в 1963 году. Окончила Московскую государственную юридическую академию имени О. К. Кутафина. Работала замначальника юридического отдела в ОАО «Челябэнерго», начальником юридического отдела в ОАО «Челябинская генерирующая компания», начальником правового управления ОАО «ТГК-10», заместителем директора по правовым вопросам МУП «Челябинские коммунальные тепловые сети».

Как уже сообщало агентство, с марта 2017 году главное управление «Государственная жилищная инспекция Челябинской области» возглавляет Олег Датских, который ранее занимал пост начальника регионального управления Федеральной миграционной службы России. У него два заместителя — Ирина Гончарова и Элла Никитина.

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