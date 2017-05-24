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20:07 (мск), источник: БЕЛТА

Шапиро освобожден от должности председателя Миноблисполкома

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семен Шапиро освобожден от должности председателя Минского областного исполнительного комитета в связи с переходом на другую работу. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Президента Беларуси.

Источник: БЕЛТА

Как сообщалось, 20 мая Семен Шапиро был избран председателем ассоциации «Федерация хоккея Беларуси».

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