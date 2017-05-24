Шапиро освобожден от должности председателя Миноблисполкома
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семен Шапиро освобожден от должности председателя Минского областного исполнительного комитета в связи с переходом на другую работу. Об этом БЕЛТА сообщили в
24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Семен Шапиро освобожден от должности председателя Минского областного исполнительного комитета в связи с переходом на другую работу. Об этом БЕЛТА сообщили в
Как сообщалось, 20 мая Семен Шапиро был избран председателем ассоциации «Федерация хоккея Беларуси».