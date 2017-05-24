Демократы хотят проверить, связаны ли счета Трампа в Deutsche Bank с РФ

По данным агентства, конгрессмены хотят при помощи Deutsche Bank понять, были ли выданные Трампу ссуды поддержаны правительством России. Также запрос касается информации о некой схеме, которая якобы позволила вывести из России 10 миллиардов долларов, добавляет Рейтер.

Расследование в отношении Трампа на предмет предполагаемых связей с Россией, которые опровергают как в Белом доме, так и в Кремле, вел директор ФБР Джеймс Коми, пока 9 мая Трамп не отправил его в отставку ввиду «утраты доверия». По словам президента, он никогда не просил Коми закрыть расследование. Впоследствии спецпрокурором по расследованию «вмешательства России» в президентские выборы в США в 2016 году был назначен экс-глава ФБР Роберт Мюллер.