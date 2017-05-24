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19:36 (мск), источник: РИА Новости

Тиллерсон: возвращение России в G7 зависит от выполнения минских соглашений

ВАШИНГТОН, 24 мая — РИА Новости. Вашингтон по-прежнему считает выполнение минских соглашений по Украине в качестве условия возвращения России в G7, заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон.

Источник: РИА Новости

Саммит G7 состоится 26—27 мая в итальянском городе Таормине на Сицилии.

«Они (Россия) были исключены из Группы в связи с ситуацией на Украине, так что для присоединения (к G7) вновь они должны разрешить ситуацию на Украине. И мы довольно ясно дали им понять, что это значит. Это значит продвижение в выполнении минских соглашений и восстановление суверенитета Украины», — сказал он журналистам.

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Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. Форум экономических развитых держав с 1998 года представлял собой «восьмерку», но в 2014 году западные участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма.

Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По его словам, западные партнеры «уже уговаривают себя, что нужно Россию в “восьмерку” возвращать».

Видео
Сергей Лавров об итогах переговоров с Трампом и Тиллерсоном

Власти Украины в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ЛНР и ДНР, которые заявили о независимости после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. По последним данным ООН, жертвами конфликта стали около 10 тысяч человек.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе обсуждается, в том числе в ходе встреч в Минске контактной группы, которая с сентября 2014 года приняла уже три документа, регламентирующих шаги по деэскалации конфликта. Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав Российской Федерации. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.

Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».

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