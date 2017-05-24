Тиллерсон: возвращение России в G7 зависит от выполнения минских соглашений

Источник: РИА Новости

Саммит G7 состоится 26—27 мая в итальянском городе Таормине на Сицилии. «Они (Россия) были исключены из Группы в связи с ситуацией на Украине, так что для присоединения (к G7) вновь они должны разрешить ситуацию на Украине. И мы довольно ясно дали им понять, что это значит. Это значит продвижение в выполнении минских соглашений и восстановление суверенитета Украины», — сказал он журналистам.

Отношения России и Запада ухудшились в связи с ситуацией в Крыму и на Украине. Форум экономических развитых держав с 1998 года представлял собой «восьмерку», но в 2014 году западные участники клуба приняли решение не ехать на очередной саммит G8 в Сочи, а собрались без России в Брюсселе. Участники G7 заявили, что не хотят заседать вместе с Россией, пока Москва не изменит свою политику относительно Крыма. Глава российского МИД Сергей Лавров ранее заявлял, что Москва не предпринимает никаких шагов по возвращению в G8 и не будет этого делать. По его словам, западные партнеры «уже уговаривают себя, что нужно Россию в “восьмерку” возвращать».

Видео Сергей Лавров об итогах переговоров с Трампом и Тиллерсоном