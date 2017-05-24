Контактная группа выработает предложения по оплате воды для ЛНР

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Стороны конфликта в Донбассе договорились в ближайшие дни выработать конкретные предложения по оплате поставок воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщил в среду по итогам заседания контактной группы по Донбассу спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Ранее полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что ситуация с водоснабжением в ЛНР остается критической из-за действий Киева.

«Стороны договорились в ближайшие дни выработать конкретные предложения по механизму оплаты воды в соответствии с законодательством Украины», — сказал Сайдик.