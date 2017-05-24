Контактная группа выработает предложения по оплате воды для ЛНР
Как заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, договорено выработать конкретные предложения по механизму оплаты воды в соответствии с законодательством Украины.
Как заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, договорено выработать конкретные предложения по механизму оплаты воды в соответствии с законодательством Украины.
КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Стороны конфликта в Донбассе договорились в ближайшие дни выработать конкретные предложения по оплате поставок воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщил в среду по итогам заседания контактной группы по Донбассу спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.
Ранее полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что ситуация с водоснабжением в ЛНР остается критической
«Стороны договорились в ближайшие дни выработать конкретные предложения по механизму оплаты воды в соответствии с законодательством Украины», — сказал Сайдик.
Он отметил, что дискуссии в экономической подгруппе по Донбассу проходили «интенсивно и в прагматичном ключе».
«Все участники подтвердили свою приверженность соглашению по водоснабжению ОРЛО (отдельные районы Луганской области — Ред.)», — сообщил спецпредставитель ОБСЕ.
По словам дипломата, также обсуждались вопросы защиты гражданской инфраструктуры.
«Участники приветствовали комплексный подход при рассмотрении экологических вопросов в зоне конфликта», — добавил он.
По данным
Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.