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20:28 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Контактная группа выработает предложения по оплате воды для ЛНР

Как заявил спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик, договорено выработать конкретные предложения по механизму оплаты воды в соответствии с законодательством Украины.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Стороны конфликта в Донбассе договорились в ближайшие дни выработать конкретные предложения по оплате поставок воды в самопровозглашенную Луганскую народную республику, сообщил в среду по итогам заседания контактной группы по Донбассу спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

Ранее полпред РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов заявил, что ситуация с водоснабжением в ЛНР остается критической из-за действий Киева.

«Стороны договорились в ближайшие дни выработать конкретные предложения по механизму оплаты воды в соответствии с законодательством Украины», — сказал Сайдик.

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Он отметил, что дискуссии в экономической подгруппе по Донбассу проходили «интенсивно и в прагматичном ключе».

«Все участники подтвердили свою приверженность соглашению по водоснабжению ОРЛО (отдельные районы Луганской области — Ред.)», — сообщил спецпредставитель ОБСЕ.

По словам дипломата, также обсуждались вопросы защиты гражданской инфраструктуры.

«Участники приветствовали комплексный подход при рассмотрении экологических вопросов в зоне конфликта», — добавил он.

По данным пресс-службы ГУП «Лугансквода», 4 мая Киев на 85% сократил подачу воды в ЛНР с Западной фильтровальной станции. На следующий день подача воды прекратилась полностью. Кроме того, замглавы министерства по оккупированным территориям Георгий Тука заявил, что предприятие «Попаснянский водоканал» прекратило подачу воды на неподконтрольную Киеву территорию Луганской области из-за поломки на водоводе. По его словам, у предприятия также сформировались большие долги из-за неплатежей за воду потребителями из ЛНР.

Однако и после соглашений о перемирии между сторонами конфликта продолжаются перестрелки.

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