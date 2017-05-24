Безвизовый режим: Президент очертил задачи для МИД

Президент Украины Петр Порошенко отметил важность обеспечения должной защиты прав и интересов украинцев, которые поедут в Европу, воспользовавшись возможностью безвизового режима. Об этом говорится в сообщении на официальном портале Президента.

«Безвиз предусматривает, что многие люди выедут за границу впервые и наши дипломатические и консульские учреждения должны быть полностью готовы к обеспечению защиты их интересов», — обратился Президент к министру иностранных дел Павлу Климкину.

Отмечается, что во время совещания в рамках рабочей поездки в Волынскую область Президент наметил ряд вопросов, которые должны быть обсуждены и решены для создания надлежащих условий для реализации гражданами Украины права на безвизовое посещение стран Европейского Союза на международных пунктах пропуска через границу.