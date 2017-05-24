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21:09 (мск), источник: Telegraf.com.ua

Безвизовый режим: Президент очертил задачи для МИД

Петр Порошенко акцентировал внимание на важности совершенствования пограничного и таможенного контроля.

Источник: Telegraf.com.ua

Президент Украины Петр Порошенко отметил важность обеспечения должной защиты прав и интересов украинцев, которые поедут в Европу, воспользовавшись возможностью безвизового режима. Об этом говорится в сообщении на официальном портале Президента.

«Безвиз предусматривает, что многие люди выедут за границу впервые и наши дипломатические и консульские учреждения должны быть полностью готовы к обеспечению защиты их интересов», — обратился Президент к министру иностранных дел Павлу Климкину.

Отмечается, что во время совещания в рамках рабочей поездки в Волынскую область Президент наметил ряд вопросов, которые должны быть обсуждены и решены для создания надлежащих условий для реализации гражданами Украины права на безвизовое посещение стран Европейского Союза на международных пунктах пропуска через границу.

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Глава государства акцентировал внимание на важности совершенствования пограничного и таможенного контроля, модернизации инфраструктуры пунктов пропуска, говорится в сообщении. Кроме того, отмечается, что важным является решение проблемных вопросов при выдаче загранпаспортов. Президент подчеркнул, что нужно проанализировать нормативную базу и основания для выдачи загранпаспортов гражданам, которые находятся на оккупированных территориях или в Крыму.

Кроме того, сообщается, Порошенко подчеркнул, что пограничные пункты пропуска должны быть обустроены надлежащим образом и средства на их модернизацию могут выделить местные власти. Президент предлагает выдавать жителям ОРДЛО и Крыма старые загранпаспорта Глава государства также отметил, что Украина имеет положительный опыт относительно гармонизации украинского и европейского законодательства.

Как отмечается в сообщении, Президент обратился в МИД с просьбой присоединиться к этому процессу и предоставить ему на утверждение графики дорожной карты: что и когда мы должны обеспечить в процессе гармонизации законодательства с Евросоюзом.

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