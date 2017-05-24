Прямая линия с президентом пройдет после Дня России

Ежегодная прямая линия президента запланирована на 15 июня, рассказали РБК два источника, близкие к Кремлю, источник на одном из федеральных каналов, собеседник, знакомый с ходом организации мероприятия, и подтвердил федеральный чиновник. По словам источников РБК, дата 15 июня пока является основной.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту дату.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил РБК, что не может ни подтвердить, ни опровергнуть эту дату.

Подготовка ведется уже несколько недель; в частности, идет подбор граждан, которые будут приглашены в студию, где президент ответит на вопросы, сказали два собеседника, близкие к Кремлю. Источник на одном из федеральных каналов добавил, что идет планирование, из каких регионов будет осуществляться прямое включение с участием граждан. Предположительно, включения будут из региона Байкала и Калининградской области, отметил собеседник.

О том, что прямая линия в этом году пройдет не в апреле, как это было в последние несколько лет, а будет перенесена, в конце марта заявлял Песков. Позже «Коммерсантъ» сообщил, что общение Путина с гражданами может быть приурочено к одному из праздников — Дню России (12 июня) или Дню защиты детей (1 июня).

Директор «Левада-центра» Лев Гудков связывал перенос прямой линии с нежеланием президента говорить о протестных акциях, которые прошли в стране 26 марта.

Песков заявил, что «эта версия не имеет правдоподобного вида вообще», поскольку решение о более позднем сроке было принято «наверное, два месяца тому назад, задолго до этих акций». «Никакой здесь идеологической или иной подоплеки нет», — сказал пресс-секретарь Путина.

Прямая линия президента проводится с 2001 года. В последние годы она проходит в столичном Гостином дворе.