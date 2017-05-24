Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
СМИ: власти Венесуэлы обеспокоены из-за 5 тыс. российских ракет
Дети Ирина Шейк вышла в свет впервые после родов (фото)
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Трамп усыпил министра торговли речью о важности торговли Уилбур Росс сидел в одном ряду с дочерью президента США Иванкой
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос»
Николь Кидман не сдержала слез на премьере в Каннах
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
В Мытищах и Внуково появится метро
ХК ЦСКА узнал имя нового главного тренера
Тренер Уильямс: Я бы тоже не пустил Шарапову на «Ролан Гаррос»
Как сложилась жизнь Ирины Розановой (фото)
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото)
Западные СМИ рассказали, почему США отстают от РФ в военной мощи
СМИ: очевидец гибели «Боинга» застрелен снайпером
Новый внедорожник из Lada 4х4: документы получены
GM-АВТОВАЗ остановил конвейер
Фоторепортажи
9Теракт в Манчестере
20Крепостные стены XXI века
11«Мисс США-2017» стала сотрудница комиссии по ядерному регулированию
8«Суперлюди» Японии
21:50 (мск), источник: 112.ua

На масштабную операцию по задержанию 23 экс-налоговиков не выделяли дополнительных средств, — МВД

В ходе операции было задействовано более 2 тысяч полицейских.

Источник: AP 2017

На операцию по задержанию подозреваемых экс-налоговиков, в ходе которой были проведены обыски в 15 областных управлениях бывшего Миндоходов и задержаны 23 человека, были предусмотрены средства. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в эфире «112 Украина».

«Эта операция стоила немного, поскольку использовались те возможности, которые есть в МВД, — транспорт, вертолеты, топливо. Это все предусмотрено соответствующими статьями расходов на МВД, в частности на Нацгвардию, чьи три вертолета из других регионов доставляли других подозреваемых. Важно было провести эту операцию, которая одновременно засекречивала, чтобы другие подозреваемые не узнали из-за утечки информации о планируемых действиях», — отметил Шевченко.

Представитель МВД отметил, что в настоящее время основная фаза операции закончена.

Как сообщалось ранее, силовики проводят обыски в 15 областях у бывших начальников управлений Миндоходов, уже задержаны 23 человека.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Порошенко поговорил по телефону с Макроном и обсудил ситуацию на Донбассе
Участнику акции 26 марта дали полтора года колонии
СМИ назвали дату прямой линии с Путиным
Джон Керри посоветовал американцам учить русский язык
США заявили о перехвате своего самолета российским истребителем
Сбербанк спрогнозировал укрепление доллара до 68 рублей
Миронов передал Путину письмо в защиту Серебренникова
Внучка Хрущева назвала хрущевки символом свободной России
Спорт
Дмитрий Чернышенко: «Металлург» был последним по всем параметрам Президент КХЛ — о главных решениях совета директоров лиги
Авто
Онлайн «Авто Mail.Ru»: обсуждаем новый «Пиканто» и других «малышей» Прямо сейчас редакторы «Авто Mail.Ru» Петр Баканов и Юрий Урюков обсуждают в прямом эфире новую премьеру в классе компактных автомобилей: Kia Picanto
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
Как оформить углы в квартире: 15 идей
Эксперты рассказали о дешевом съемном жилье в Крыму
В Петербурге появится первый частный ЗАГС
Эксперты подсчитали, сколько стоит вся недвижимость в мире
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном Отец 4-летнего Платона, телеведущий Дмитрий Шепелев, исполнил решение суда и впервые за долгое время разрешил родственникам сына по матери увидеться с ним.
Все о ремонте
6 идей размещения стиральной машинки в интерьере
Забудьте это немедленно: десять пережитков ремонта 90-х
Как изменить интерьер при помощи света: советы профи
Маленькая квартира: 10 ярких примеров
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь