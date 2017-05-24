На масштабную операцию по задержанию 23 экс-налоговиков не выделяли дополнительных средств, — МВД
В ходе операции было задействовано более 2 тысяч полицейских.
В ходе операции было задействовано более 2 тысяч полицейских.
На операцию по задержанию подозреваемых
«Эта операция стоила немного, поскольку использовались те возможности, которые есть в МВД, — транспорт, вертолеты, топливо. Это все предусмотрено соответствующими статьями расходов на МВД, в частности на Нацгвардию, чьи три вертолета из других регионов доставляли других подозреваемых. Важно было провести эту операцию, которая одновременно засекречивала, чтобы другие подозреваемые не узнали
Представитель МВД отметил, что в настоящее время основная фаза операции закончена.
Как сообщалось ранее, силовики проводят обыски в 15 областях у бывших начальников управлений Миндоходов, уже задержаны 23 человека.