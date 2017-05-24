На масштабную операцию по задержанию 23 экс-налоговиков не выделяли дополнительных средств, — МВД

На операцию по задержанию подозреваемых экс-налоговиков, в ходе которой были проведены обыски в 15 областных управлениях бывшего Миндоходов и задержаны 23 человека, были предусмотрены средства. Об этом сообщил директор департамента коммуникаций МВД Украины Артем Шевченко в эфире «112 Украина».

«Эта операция стоила немного, поскольку использовались те возможности, которые есть в МВД, — транспорт, вертолеты, топливо. Это все предусмотрено соответствующими статьями расходов на МВД, в частности на Нацгвардию, чьи три вертолета из других регионов доставляли других подозреваемых. Важно было провести эту операцию, которая одновременно засекречивала, чтобы другие подозреваемые не узнали из-за утечки информации о планируемых действиях», — отметил Шевченко.