Джон Керри посоветовал американцам учить русский язык

В среду вечером Керри планирует выступить перед студентами Школы имени Кеннеди при Гарвардском университете. Газета Politico заранее опубликовала фрагменты его речи.

Меня часто спрашивают, каков секрет того, чтобы оказать реальное влияние на правительство. Недавно все поменялось. Я бы сказал, что с этой администрацией в Белом доме нужно купить учебник и учить русский язык.

СМИ узнали о назначении Трампом адвоката по делу о «связях с Россией»

Ранее министерство юстиции США назначило экс-главу ФБР Роберта Мюллера спецпрокурором по расследованию так называемого «вмешательства России» в президентские выборы в США в 2016 году. Спецслужбы США неоднократно обвиняли Москву в попытке повлиять на выборы, а команду Трампа в связях с российскими чиновниками. Россия отвергала все эти обвинения. Кремль назвал их «абсолютно голословными».

Сегодня стало известно, что Пентагон объявил тендер на преподавание русской военной терминологии спецподразделениям американской Нацгвардии. Языковую подготовку пройдут бойцы 20-го парашютно-десантного полка, так называемые «Зеленые береты». Курсы продлятся от трех до шести недель.

Кроме военных терминов программа должна включать обзор культурных особенностей страны, в том числе знакомство с наиболее важными историческими датами и персоналиями.