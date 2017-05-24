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21:57 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

В Госпогранслужбе заявили о готовности к безвизу с ЕС

Глава Госпогранслужбы заявил, что в ходе подготовки к безвизу они «внимательно изучили опыт Молдовы и Грузии, провели консультации со всеми европейскими институтами в сфере пограничной безопасности».

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Глава Государственной пограничной службы Виктор Назаренко заявил, что ведомство в целом готово к вступлению в силу безвиза с ЕС, сообщает «112 Украина».

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«В ходе подготовки к безвизу мы внимательно изучили опыт Молдовы и Грузии, провели консультации со всеми европейскими институтами в сфере пограничной безопасности», — отметил он.

«В частности, докладываю, что с “Фронтекс” мы договорились о привлечении их офицеров с 10 июня по совместной службе в 12 основных пунктах пропуска. Это дает нам возможность спрогнозировать возможные риски и пассажиропотоки. В настоящее время продолжаем комплекс определенных мероприятий. На 11 июня запланировано усиление смен на всех пунктах пропуска и дополнительное привлечение резервов. Служба в целом готова к действиям в условиях безвиза с ЕС», — отчитался Назаренко в ходе совещания по подготовке ко вступлению в силу безвиза.

Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу через 20 дней, то есть с 11 июня.

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