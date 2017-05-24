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22:57 (мск), источник: "РИА Новости" Украина

Москаль: для безвиза с ЕС на Закарпатье нужны еще 19 пунктов пропуска

По словам Москаля, увеличение пунктов пропуска связано с малым приграничным движением, резким оттоком рабочей силы из Румынии, Польши, Словакии, из-за чего туда едут жители Закарпатья.

Источник: "РИА Новости" Украина

КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Для введения безвизового режима в Закарпатской области нужно создать еще 19 пунктов пропуска на границе со странами ЕС, заявил председатель Закарпатской облгосадминистрации Геннадий Москаль.

«Мы посчитали, что имеющихся 19 пунктов будет недостаточно», — отметил Москаль во время совещания в Луцке по подготовке пограничных пунктов к безвизовому режиму с Евросоюзом, информирует УНИАН.

По его словам, это связано с малым приграничным движением, резким оттоком рабочей силы из Румынии, Польши, Словакии, взамен туда едут жители Закарпатья.

«Целое село едет утром на сбор клубники и вечером возвращается. Создаются такие очереди, которые занимают 4−6 часов. Мы посчитали, что нам нужно еще создать на Венгрию — 8, Словакию — 4, Румынию — 6, Польшу — 1, всего 19 пунктов. И все условия для этого есть», — подчеркнул Москаль.

В целом же к введению безвиза Закарпатье, как заверил председатель ОГА, готово.

Решение о предоставлении гражданам Украины права на безвизовые поездки в Евросоюз было опубликовано 22 мая в официальном вестнике ЕС, оно вступит в силу через 20 дней, то есть с 11 июня.

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