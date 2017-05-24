Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Орбакайте, Башаров и Самойлова спели с Куценко на его 50-летии
Евродепутатов возмутили требования Порошенко про Крым и Донбасс
Экологи: реновация погубит 2,7 тыс. гектаров насаждений в Москве
44-летняя Мария Бутырская стала многодетной мамой
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
«Горючий лед» Китай объявил о начале энергетической революции
Умер сыгравший Джеймса Бонда Роджер Мур
Дмитрий Нагиев и Елена Яковлева впервые снялись в «Елках»
Почему квартиры долго не продаются?
Серии пятиэтажек, запланированные к сносу
Дмитрий Чернышенко: «Металлург» был последним по всем параметрам
Соперником Поветкина по поединку 1 июля станет украинский боксер
Принцесса Монако затмила всех на званом ужине в Каннах (фото)
Как 35-летняя Ксения Собчак выглядит без макияжа (фото)
Западные СМИ рассказали, почему США отстают от РФ в военной мощи
СМИ: очевидец гибели «Боинга» застрелен снайпером
Штраф «за красный»: тип светофора не имеет значения
Lotus перейдет под контроль китайцев
Фоторепортажи
8«Суперлюди» Японии
12Воспоминания Набережной Круазет
1080 лет парку Лос-Гласьярес
12Добро пожаловать в «Твин Пикс»
23:31 (мск), источник: ТАСС

Власти Бразилии привлекут армию для охраны зданий правительства

По словам министра обороны страны, в рабочей резиденции президента и в МИДе уже находятся военнослужащие.

Источник: AP 2017

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Власти Бразилии привлекут армию для охраны правительственных зданий после того, как протестующие подожгли министерство сельского хозяйства в столице страны. Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны южноамериканской страны.

Пожар в министерстве сельского хозяйства
Протесты в Бразилии

«Здесь, во Дворце Планалту (рабочей резиденции президента — прим. ТАСС), и в МИДе уже находятся военнослужащие, а в скором времени прибудут дополнительные силы, чтобы обеспечить сохранность зданий. Президент (Бразилии Мишел Темер) подчеркивает, что хаос и вседозволенность недопустимы », — сказал глава ведомства.

Протесты в Бразилии

Ранее бразильские власти приняли решение эвакуировать всех сотрудников федеральных министерств из зданий соответствующих ведомств из-за проходящих рядом антиправительственных протестов. В ходе возникших сегодня беспорядков манифестанты, которые требуют отставки Темера и проведения досрочных выборов главы государства, подожгли министерство сельского хозяйства. Пожар локализовали. Еще несколько министерств были разграблены.

Протесты в Бразилии

Военная полиция применила против манифестантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие, число которых составило по меньшей мере 35 тыс. человек, собрались на площади Praa dos Tres Poderes (в переводе с португальского — Площадь трех властей), на которой расположены здания Национального конгресса (парламента страны) и Федерального верховного суда, а также рабочая резиденция главы государства Дворец Планалту. Представители правоохранительных органов выставили кордоны с тем, чтобы не допустить вторжения митингующих в административные здания, однако манифестанты смогли прорваться внутрь.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Пентагон сообщил о "непрофессиональном" перехвате истребителем РФ самолета ВВС США
Участнику акции 26 марта дали полтора года колонии
СМИ назвали дату прямой линии с Путиным
Джон Керри посоветовал американцам учить русский язык
США заявили о перехвате своего самолета в Сирии истребителем РФ
Путин поручил поднять зарплаты отдельным категориям бюджетников
ЕКА назвало причину падения Schiaparelli на Марс
Спорт
Дмитрий Чернышенко: «Металлург» был последним по всем параметрам Президент КХЛ — о главных решениях совета директоров лиги
Авто
За самые элегантные «Жигули» просят 3 500 000 рублей На одном из сайтов объявлений появилось предложение купить ярко-зелёный ВАЗ-2103, пробежавший всего 109 километров
Hi-Tech
Samsung Galaxy S9 и S9+: разработка идет полным ходом Появилась первая информация о будущем флагмане
Кино
«Первый канал» оштрафуют за песню «Темная ночь» в шоу «Голос» Исполненная финалисткой четвертого сезона композиция обойдется телеканалу в 600 000 руб.
Недвижимость
Как по-разному использовать подушки в интерьере?
На рынке Петербурга стало больше недорогого нового жилья
В России поменяют формулу расчета платежей за ЖКУ
В Петербурге появится первый частный ЗАГС
Леди
Как на самом деле выглядят девушки и женщины в США (фото) Одни считают Америку родоначальницей всех современных бьюти-трендов, другие уверены, что американки неохотнее всех девушек в мире следуют актуальным тенденциям
Дети
Родственники Жанны Фриске наконец-то встретились с ее сыном Отец 4-летнего Платона, телеведущий Дмитрий Шепелев, исполнил решение суда и впервые за долгое время разрешил родственникам сына по матери увидеться с ним.
Все о ремонте
Плюсы и минусы квартир-студий
Как контролировать ремонт: советы профи
Как оформить кухню: 11 современных решений
Дизайн маленького участка: 10 отличных идей
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь