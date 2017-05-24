Власти Бразилии привлекут армию для охраны зданий правительства
По словам министра обороны страны, в рабочей резиденции президента и в МИДе уже находятся военнослужащие.
По словам министра обороны страны, в рабочей резиденции президента и в МИДе уже находятся военнослужащие.
«Здесь, во Дворце Планалту (рабочей резиденции президента — прим. ТАСС), и в МИДе уже находятся военнослужащие, а в скором времени прибудут дополнительные силы, чтобы обеспечить сохранность зданий. Президент (Бразилии Мишел Темер) подчеркивает, что хаос и вседозволенность недопустимы », — сказал глава ведомства.
Ранее бразильские власти приняли решение эвакуировать всех сотрудников федеральных министерств из зданий соответствующих ведомств
Военная полиция применила против манифестантов слезоточивый газ и светошумовые гранаты. Протестующие, число которых составило по меньшей мере 35 тыс. человек, собрались на площади Praa dos Tres Poderes (в переводе с португальского — Площадь трех властей), на которой расположены здания Национального конгресса (парламента страны) и Федерального верховного суда, а также рабочая резиденция главы государства Дворец Планалту. Представители правоохранительных органов выставили кордоны с тем, чтобы не допустить вторжения митингующих в административные здания, однако манифестанты смогли прорваться внутрь.