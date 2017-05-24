Власти Бразилии привлекут армию для охраны зданий правительства

Источник: AP 2017

РИО-ДЕ-ЖАНЕЙРО, 24 мая. /Корр. ТАСС Дарья Юрьева/. Власти Бразилии привлекут армию для охраны правительственных зданий после того, как протестующие подожгли министерство сельского хозяйства в столице страны. Об этом сообщил на пресс-конференции министр обороны южноамериканской страны.

«Здесь, во Дворце Планалту (рабочей резиденции президента — прим. ТАСС), и в МИДе уже находятся военнослужащие, а в скором времени прибудут дополнительные силы, чтобы обеспечить сохранность зданий. Президент (Бразилии Мишел Темер) подчеркивает, что хаос и вседозволенность недопустимы », — сказал глава ведомства.

Ранее бразильские власти приняли решение эвакуировать всех сотрудников федеральных министерств из зданий соответствующих ведомств из-за проходящих рядом антиправительственных протестов. В ходе возникших сегодня беспорядков манифестанты, которые требуют отставки Темера и проведения досрочных выборов главы государства, подожгли министерство сельского хозяйства. Пожар локализовали. Еще несколько министерств были разграблены.