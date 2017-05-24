Алик Шпекбаев устроил экзамен для акима Костаная

24 мая заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев посетил Костанай, где участвовал в заседании совета по этике. Об этом сообщает «Наша Газета».

Алик Шпекбаев вспомнил коррупционное дело бывших руководителей Костаная и попросил Жакупова назвать основные причины их преступных действий.

«Нет ли сейчас в руководимом вами акимате каких-то коррупционных рисков, которые завтра могут проявиться», — уточнил вопрос Шпекбаев.

Аким Костаная ответил, что сейчас в кабинетах сотрудников, оказывающих госуслуги, установлены видеокамеры, с чиновниками постоянно проводятся беседы о недопустимости коррупционных действий. Однако зампред повторил свой вопрос.

«В настоящее время, в первую очередь — это незнание законодательства, нормативных документов, — продолжил отвечать Базыл Жакупов. — Отсюда несвоевременные ответы на письма и жалобы».

Алик Шпекбаев не был удовлетворён и этими словами. Он обратил внимание Совета по этике на то, что заместитель руководителя отдела ЖКХ имеет уже 9 административных наказаний, но почему-то до сих пор занимает эту должность. Причём аким Костаная терпимо относится к этому факту. Вспомнил и о назначении человека, которого привлекали к уголовной ответственности за коррупционное преступление, исполняющим обязанности руководителя государственной организации. Покритиковал и самих членов Совета по этике — за то, что они во время отчёта акима эти вопросы обошли молчанием.

Член Совета Токтарбай Кадамбаев признал выговор справедливым и по-своему ответил на вопрос о причинах коррупции:

«Молодёжь сейчас боится идти на госслужбу, потому что руководители склоняют их нарушать законодательство», — сказал Токтарбай Кадамбаев.

В результате к заранее подготовленному проекту решения добавили дополнительный пункт — о том, что рассмотрят этот вопрос ещё раз, глубокого изучив причины коррупционных рисков в работе акимата Костаная.