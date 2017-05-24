Алик Шпекбаев устроил экзамен для акима Костаная
Ответы акима Костаная не удовлетворили зампреда Агентства по делам госслужбы.
Ответы акима Костаная не удовлетворили зампреда Агентства по делам госслужбы.
24 мая заместитель председателя Агентства РК по делам государственной службы и противодействию коррупции Алик Шпекбаев посетил Костанай, где участвовал в заседании совета по этике. Об этом сообщает «Наша Газета».
Глава Костаная Базыл Жакупов отчитывался о работе аппарата акимата по оказанию услуг населению и устранению коррупционных рисков.
Алик Шпекбаев вспомнил коррупционное дело бывших руководителей Костаная и попросил Жакупова назвать основные причины их преступных действий.
«Нет ли сейчас в руководимом вами акимате
Аким Костаная ответил, что сейчас в кабинетах сотрудников, оказывающих госуслуги, установлены видеокамеры, с чиновниками постоянно проводятся беседы о недопустимости коррупционных действий. Однако зампред повторил свой вопрос.
«В настоящее время, в первую очередь — это незнание законодательства, нормативных документов, — продолжил отвечать Базыл Жакупов. — Отсюда несвоевременные ответы на письма и жалобы».
Алик Шпекбаев не был удовлетворён и этими словами. Он обратил внимание Совета по этике на то, что заместитель руководителя отдела ЖКХ имеет уже 9 административных наказаний, но
Член Совета Токтарбай Кадамбаев признал выговор справедливым и
«Молодёжь сейчас боится идти на госслужбу, потому что руководители склоняют их нарушать законодательство», — сказал Токтарбай Кадамбаев.
В результате к заранее подготовленному проекту решения добавили дополнительный пункт — о том, что рассмотрят этот вопрос ещё раз, глубокого изучив причины коррупционных рисков в работе акимата Костаная.