Порошенко и Макрон обсудили активизацию «нормандского формата»
Петр Порошенко выразил уверенность, что с победой Эммануэля Макрона на выборах «Украина обрела настоящего союзника на пути восстановления суверенитета и территориальной целостности».
Петр Порошенко выразил уверенность, что с победой Эммануэля Макрона на выборах «Украина обрела настоящего союзника на пути восстановления суверенитета и территориальной целостности».
КИЕВ, 24 мая — РИА Новости Украина. Президент Украины Петр Порошенко и президент Франции Эммануэль Макрон высказались за активизацию работы в «нормандском формате» по урегулированию ситуации в Донбассе, сообщает
«Петр Порошенко и Эммануэль Макрон высказались за активизацию работы в “нормандском формате”», — сообщает
В ходе телефонного разговора Порошенко пригласил президента Франции посетить Украину. Он выразил уверенность, что с победой Макрона на выборах «Украина обрела настоящего союзника на пути восстановления суверенитета и территориальной целостности».
«Нормандский формат» (Украина, Франция, Германия и Россия) по урегулированию на Украине сформировался после встречи в Нормандии летом 2014 года на торжествах по случаю 70-летия высадки войск союзников.
Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в
Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в «нормандском формате» (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в «женевский формат», то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.