Арестован депутат горсовета Азнакаево Азат Мирмиев

При этом суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о помещении Мирмиева под стражу, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Советского районного суда.

Мирмиев подозревается в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Однако следствие на данный момент обвинение депутату не предъявило.

В суде гособвинение ходатайство поддержало, защита, в свою очередь, возразила и предложила залог. Мирмиева подозревают в причастности к хищению имущества, принадлежащего «Азнакаевскому предприятию тепловых сетей» в особо крупном размере. По версии следствия, происходило это в период с апреля 2015 года по февраль 2017. Следователи задержали депутата 22 мая.

В суде следователь указал, что Мирмиев подозревается в совершении тяжкого преступления, не имеет постоянного места жительства в Казани, в связи с чем у следствия имеются основания полагать, что он может продолжить заниматься незаконной деятельностью или же попытается повлиять на ход следствия. При этом причастность Мирмиева, согласно ходатайству, подтверждается показаниями свидетелей.