Арестован депутат горсовета Азнакаево Азат Мирмиев

При этом суд отказал в удовлетворении ходатайства следствия о помещении Мирмиева под стражу, сообщили ИА «Татар-информ» в пресс-службе Советского районного суда.
Мирмиев подозревается в совершении преступления по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Однако следствие на данный момент обвинение депутату не предъявило.
В суде гособвинение ходатайство поддержало, защита, в свою очередь, возразила и предложила залог. Мирмиева подозревают в причастности к хищению имущества, принадлежащего «Азнакаевскому предприятию тепловых сетей» в особо крупном размере. По версии следствия, происходило это в период с апреля 2015 года по февраль 2017. Следователи задержали депутата 22 мая.
В суде следователь указал, что Мирмиев подозревается в совершении тяжкого преступления, не имеет постоянного места жительства в Казани, в связи с чем у следствия имеются основания полагать, что он может продолжить заниматься незаконной деятельностью или же попытается повлиять на ход следствия. При этом причастность Мирмиева, согласно ходатайству, подтверждается показаниями свидетелей.
По решению суда Мирмиев помещен под домашний арест на 22 дня до 13 июня. Этот срок он пробудет в Азнакаево, ему запрещено общаться с кем-либо из посторонних, в том числе и с помощью любого вида связи, кроме тех, с кем он проживает, и следователями. Также запрещено покидать жилище, кроме как по разрешению следователя или при вызове на допрос, или для получения экстренной медпомощи.