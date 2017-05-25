Полтавченко: Петербург готов использовать опыт Москвы в реновации хрущевок
Губернатор города также отметил, что
Губернатор города также отметил, что
«Внимательно изучим опыт Москвы, плюс сейчас будут приниматься новые федеральные нормы. Все позитивное обязательно используем в петербургском законодательстве», — сказал он в интервью информагентствам.
По его словам, Петербург уже сталкивался со многими проблемами, которые сейчас решает Москва.
«В Петербурге еще 2008 году утверждена программа по развитию застроенных территорий, и мы знаем, что жители не хотят уезжать из мест, где они живут, что активно протестуют те, кто не попал в эту программу. Не хватает так называемых стартовых пятен, где можно было бы построить дома для временного проживания людей из хрущевок. Плюс за девять лет существенно изменились требования
По его словам, по программе реновации в Петербурге инвесторы построили всего 10 домов — чуть больше 1% от заявленного. Переселено порядка 2 тыс. семей. «Но я разговаривал с людьми, переехавшими из хрущевок, они довольны», — отметил губернатор.
В целом он считает правильной идею программы расселения построенных 60−65 лет назад домов. «Современным требованиям к качеству проживания они уже не отвечают, даже если прямо сейчас не находятся в аварийном состоянии. Если сегодня пытаться их утеплять, ремонтировать старые коммуникации или
По его мнению, главное при реализации программы — учесть все интересы. «Насильно переселять неправильно, мы этого не делали и делать не собираемся», — подчеркнул губернатор.
О программе реновации
В начале 2017 года президент РФ Владимир Путин поручил мэру Москвы снести все так называемые хрущевки в Москве, а на их месте построить новые дома. Программа рассчитана минимум на 10−15 лет. Когда примерно к июлю 2017 года будет определен список домов, подпадающих под снос, станут понятны объемы реновации. По предварительным данным, речь шла о 25 млн кв. м.
Однако пока в списке для голосования жителей, которое пройдет с 15 мая по 15 июня, чуть более половины домов: 4,5 тыс. вместо изначально заявленных почти 8 тыс., где живут 1,6 млн человек. В перечень для голосования вошли пятиэтажки, отвечающие двум условиям: неудовлетворительное техническое состояние дома и поддержка значительной частью (более 70%) опрошенных жителей включения своего дома в проект программы.
На начальном этапе финансироваться программа будет из городского бюджета. По словам Собянина, «для раскрутки программы расселения потребуется около 300 млрд руб. в течение трех лет».
Жители Москвы, чьи дома войдут в этот список устаревшего или ветхого жилья, получат квартиры такой же или большей общей площади. В начале марта 2017 года в Госдуму был внесен законопроект, регулирующий порядок реновации пятиэтажного жилого фонда в столице. 20 апреля документ был принят в первом чтении.