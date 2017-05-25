Полтавченко: Петербург готов использовать опыт Москвы в реновации хрущевок

«Внимательно изучим опыт Москвы, плюс сейчас будут приниматься новые федеральные нормы. Все позитивное обязательно используем в петербургском законодательстве», — сказал он в интервью информагентствам.

По его словам, Петербург уже сталкивался со многими проблемами, которые сейчас решает Москва.

«В Петербурге еще 2008 году утверждена программа по развитию застроенных территорий, и мы знаем, что жители не хотят уезжать из мест, где они живут, что активно протестуют те, кто не попал в эту программу. Не хватает так называемых стартовых пятен, где можно было бы построить дома для временного проживания людей из хрущевок. Плюс за девять лет существенно изменились требования историко-культурного охранного законодательства и закон о зеленых насаждениях общего пользования. В последние годы к тому же ужесточились градостроительные нормы застройки, требования по социальной инфраструктуре», — добавил Полтавченко.

По его словам, по программе реновации в Петербурге инвесторы построили всего 10 домов — чуть больше 1% от заявленного. Переселено порядка 2 тыс. семей. «Но я разговаривал с людьми, переехавшими из хрущевок, они довольны», — отметил губернатор.