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00:15 (мск), источник: Telegraf.com.ua

ГФС обещает максимально упрощенный таможенный контроль с первых дней безвиза

По словам Мирослава Продана, введение безвизового режима со странами Евросоюза, только стимулируют таможню к развитию.

Источник: Telegraf.com.ua

С первых дней действия Соглашения о безвизовом режиме во всех пунктах пропуска максимально будут упрощены процедуры прохождения таможенного контроля для граждан. Как сообщили в пресс-службе ГФС, об этом заявил и.о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан во время рабочей поездки Президента Украины Петра Порошенко в Волынскую область.

«Мы понимаем всю ответственность, которая ложится на работников таможни, поскольку уже сейчас наши коллеги пограничники прогнозируют увеличение пассажиропотока в первые дни безвизового режима на 30 процентов. Для избежания очередей и неудобств для путешествующих уже внедряется ряд мероприятий на таможнях и пунктах пропуска», — рассказал Продан.

По его словам, такие события, как введение безвизового режима со странами Евросоюза, только стимулируют таможню к развитию, внедрению инновационных технологий и переводу сервисов в онлайн-режим.

«Соответствие современными требованиям Европейского Союза, централизованный мониторинг и оперативный контроль в режиме реального времени, невозможность влияния человеческого фактора — это те основные составляющие для таможни будущего. Финальный результат, к которому мы идем, — это увеличение товарооборота и ускорение пассажиропотока, удобные и прозрачные процедуры для бизнеса и граждан, ускорение и оптимизация таможенных процедур», — подчеркнул Продан.

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